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    面對中國軍演恫嚇 美國國務院：美國對台堅定承諾延續不變

    中國解放軍東部戰區昨日無預警宣布對台軍演。美國國務院強調，美國對台灣等盟友及夥伴長年來的堅定承諾將延續不變。圖為成功級巡防艦監控山東號航艦的畫面。（國防部提供）

    中國解放軍東部戰區昨日無預警宣布對台軍演。美國國務院強調，美國對台灣等盟友及夥伴長年來的堅定承諾將延續不變。圖為成功級巡防艦監控山東號航艦的畫面。（國防部提供）

    2025/04/02 11:09

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中國解放軍東部戰區昨日無預警宣布對台軍演，繼昨日美國在台協會（AIT）發聲批評中國將地區安全與繁榮置於險境，強調美國將繼續支持台灣後。美國國務院也發表聲明強調，美國對台灣等盟友及夥伴長年來的堅定承諾將延續不變，支持台海和平穩定。

    美國國務院表示，中國對台灣具侵略性的軍事活動與言論只會再次加劇緊張情勢，將該區域的安全和全世界的繁榮置於風險之中。

    美國國務院說，面對中國的恫嚇戰術與破壞穩定的行為，美國對盟友及夥伴長年來的堅定承諾將延續不變，其中也包括台灣。

    美國國務院強調，美國支持台海的和平與穩定，反對透過武力或脅迫等方式片面改變現狀。

    此外，美國白宮發言人也於美東時間4月1日表示，美國總統川普強調維持台海和平的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸問題，重申美國反對片面以武力或脅迫改變現狀的企圖。

    對於美國國務院與白宮的發聲，外交部長林佳龍表示，感謝美方對台海和平與穩定的支持，反對以武力或脅迫手段改變現狀的立場，並明確指出中國對台灣及區域安全的威脅與破壞現狀的行徑。

    林佳龍指出，中國頻繁在台灣周邊進行軍事行動及灰色地帶襲擾，國際社會非常清楚中國是台海乃至全球的「麻煩製造者」，更是企圖挑戰現狀的一方。

    林佳龍表示，我國作為國際社會負責任的成員，將持續與美國及友盟國家合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮，維護印太地區的自由開放、捍衛以規則為基礎的國際秩序，也呼籲各國共同關切中國對台灣的軍事威脅、法律戰等灰色地帶脅迫，以及片面升高區域情勢的作為。

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