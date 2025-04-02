柯文哲上午輸尿管鏡手術 台北醫院：手術順利、住院一天

民眾黨前主席柯文哲因腎結石致左腎積水，2日上午在北所人員戒護外醫治並抵達衛福部台北醫院進行手術取出結石，妻子陳佩琪（前右，粉色衣服）在旁陪伴。（中央社）

2025/04/02 11:03

〔記者黃子暘／新北報導〕前民眾黨主席柯文哲因涉貪被羈押於台北看守所，近期因腎臟問題3度戒護就醫，今（2）日上午前往衛生福利部台北醫院醫院進行輸尿管鏡手術。部北指出，柯文哲手術過程歷時45分鐘，醫療團隊使用雷射將1乘以0.5公分的結石擊碎取出，術後柯文哲腎水腫情況明顯改善、精神狀態穩定，將住院1天觀察，其妻陳珮琪也已查看取出結石，並對醫療團隊表示感謝。

部北表示，為降低術後絞痛，醫師在柯文哲體內放置「雙J管」，將使人體出現正常的急尿感，而術後，柯文哲腎水腫情況已明顯改善，身體狀況良好，精神狀態穩定；麻醉退去，柯文哲清醒後也查看了取出的結石。

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部北說，醫師已向患者與家屬完整解說病情，並給予抗痙攣藥物以緩解不適，預計雙J管將留置約5天，觀察後再行取出，並安排後續回診；藥物部分，醫師已開立抗痙攣藥物、抗生素及止痛藥，雖然柯文哲希望今日出院，但尊重醫療建議，將住院觀察一天。

部北補充，陳珮琪在聽過病情解說、查看取出的結石後，對醫療團隊的專業照護表示感謝，部北將持續提供必要的照護與指導，確保患者順利康復。

柯文哲上午前往衛生福利部台北醫院醫院進行輸尿管鏡手術。（資料照）

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