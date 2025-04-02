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    中共揚言對「台獨打手」追責 邱垂正：對台無管轄權

    陸委會主委邱垂正。（資料照）

    陸委會主委邱垂正。（資料照）

    2025/04/02 11:11

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共設置「台獨打手」舉報專欄，揚言對台灣民眾依法追責。陸委會主委邱垂正強調，中共對台灣沒有管轄權，他們的恐嚇對台灣人民沒有任何拘束力，國人請謹慎評估赴中港澳的必要性。

    中國國台辦26日創設「台獨打手」舉報專欄後，內政部長劉世芳在內11人「已被舉報」名單隨即出爐，包含民進黨立委沈伯洋、黃捷、吳思瑤，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，以及前聯電董事長曹興誠、罷免提案領銜人史書華、反共網紅溫子渝、陳柏源等。

    陸委會今天（2日）於社群專頁發布短片，邱垂正表示，針對中共一再設置各種名目的舉報信箱，意圖全面滋擾干預台灣內政，在這裡特別請我們國人放心，中共對台灣沒有管轄權，他們的恐嚇對台灣人民沒有任何約束力，而這一連串的的作為，只會引起台灣民眾的反感，嚴重影響兩岸的正常交流。

    邱垂正指出，也要再次提醒國人，赴中的風險攀升，請謹慎評估赴中港澳的必要性，並做好安全準備，如果有需要，出發前請至陸委會「赴中港澳登錄系統」登錄，以利政府在即時提供必要的協助。有登錄更安心，請國人多加利用。

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