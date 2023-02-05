為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    畫面首曝光！烏軍受訓操作「挑戰者-2」 英軍方：他們很快就上手

    近日英國國防部公開烏克蘭士兵訓練挑戰者-2型主戰車操作畫面，並稱烏軍學習速度很快。（圖擷取自英國國防部推特）

    近日英國國防部公開烏克蘭士兵訓練挑戰者-2型主戰車操作畫面，並稱烏軍學習速度很快。（圖擷取自英國國防部推特）

    2023/02/05 18:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，英國宣布將提供烏克蘭14輛挑戰者-2型（Challenger-2）主戰車，近日英國國防部公開烏克蘭士兵訓練戰車操作畫面，並稱烏軍學習速度很快。

    英國國防部官方推特4日發文表示，烏克蘭士兵本週正在接受挑戰者-2主戰車的練習車駕駛任務，並稱烏軍車組人員「很快就掌握戰車操作」，文末也提到，這些戰車將幫助烏克蘭保衛家園並奪回領土。

    而英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今日下午則與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，表示正全力確保英方提供的軍援能儘快抵達戰場前線。英國國防國務秘書喬克（Alex Chalk）曾表示，挑戰者-2預計在3月底就會運抵烏克蘭。

    不過，英國首相府本週指出，挑戰者-2未來幾週就會運抵烏克蘭，但基於安全考量，英國不會事先透露交運日期。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「淨化」烏克蘭 澤倫斯基撤銷數名政客公民身份
    2023/02/05 17:03

    「淨化」烏克蘭 澤倫斯基撤銷數名政客公民身份
    又膨風？俄軍宣稱首度摧毀NASAMS防空系統
    2023/02/05 16:20

    又膨風？俄軍宣稱首度摧毀NASAMS防空系統

    三重新未來 六都唯一新市政特區
    烏東「絞肉機」不停歇！烏克蘭宣布：俄軍陣亡破13萬大關
    2023/02/05 15:06

    烏東「絞肉機」不停歇！烏克蘭宣布：俄軍陣亡破13萬大關
    美政府警告土耳其勿向俄國出口化工、高科技產品
    2023/02/05 15:05

    美政府警告土耳其勿向俄國出口化工、高科技產品
    德總理：烏克蘭承諾不用西方武器攻擊俄領土
    2023/02/05 13:04

    德總理：烏克蘭承諾不用西方武器攻擊俄領土
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播