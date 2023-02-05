畫面首曝光！烏軍受訓操作「挑戰者-2」 英軍方：他們很快就上手
〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，英國宣布將提供烏克蘭14輛挑戰者-2型（Challenger-2）主戰車，近日英國國防部公開烏克蘭士兵訓練戰車操作畫面，並稱烏軍學習速度很快。
英國國防部官方推特4日發文表示，烏克蘭士兵本週正在接受挑戰者-2主戰車的練習車駕駛任務，並稱烏軍車組人員「很快就掌握戰車操作」，文末也提到，這些戰車將幫助烏克蘭保衛家園並奪回領土。
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而英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今日下午則與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，表示正全力確保英方提供的軍援能儘快抵達戰場前線。英國國防國務秘書喬克（Alex Chalk）曾表示，挑戰者-2預計在3月底就會運抵烏克蘭。
不過，英國首相府本週指出，挑戰者-2未來幾週就會運抵烏克蘭，但基於安全考量，英國不會事先透露交運日期。
Tank crews from the Armed Forces of Ukraine have been quick to master the controls of the mighty Challenger 2 this week.— Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） February 4, 2023
The UK is providing Challenger 2 tanks to Ukraine to help them defend their homeland and retake territory.@DefenceU
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/iHiOmqR14U