畫面首曝光！烏軍受訓操作「挑戰者-2」 英軍方：他們很快就上手

2023/02/05 18:51

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續,英國宣布將提供烏克蘭14輛挑戰者-2型(Challenger-2)主戰車,近日英國國防部公開烏克蘭士兵訓練戰車操作畫面,並稱烏軍學習速度很快。

英國國防部官方推特4日發文表示,烏克蘭士兵本週正在接受挑戰者-2主戰車的練習車駕駛任務,並稱烏軍車組人員「很快就掌握戰車操作」,文末也提到,這些戰車將幫助烏克蘭保衛家園並奪回領土。

而英國首相蘇納克(Rishi Sunak)今日下午則與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)通話,表示正全力確保英方提供的軍援能儘快抵達戰場前線。英國國防國務秘書喬克(Alex Chalk)曾表示,挑戰者-2預計在3月底就會運抵烏克蘭。

不過,英國首相府本週指出,挑戰者-2未來幾週就會運抵烏克蘭,但基於安全考量,英國不會事先透露交運日期。

Tank crews from the Armed Forces of Ukraine have been quick to master the controls of the mighty Challenger 2 this week.



The UK is providing Challenger 2 tanks to Ukraine to help them defend their homeland and retake territory.@DefenceU



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/iHiOmqR14U