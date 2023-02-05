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    美政府警告土耳其勿向俄國出口化工、高科技產品

    美國政府警告土耳其不要向俄國出口化工產品、晶片和其他高科技產品。資料照。（法新社）

    美國政府警告土耳其不要向俄國出口化工產品、晶片和其他高科技產品。資料照。（法新社）

    2023/02/05 15:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政府上週四（2日）警告土耳其不要向俄國出口化工產品、晶片和其他高科技產品，因產品可能被用於俄烏戰爭，美國並將開始懲罰違反相關禁令的土耳其企業或銀行。

    根據《路透》報導，美國財政部制裁部門負責人尼爾森（Brian Nelson）於上週四、五訪問土耳其，走訪土國政府和企業，敦促其加強配合國際制裁俄國的相關規定。

    尼爾森在一次演說中表示，近日土耳其對俄國出口總額顯著增長，將導致土耳其「特別容易受到聲譽損害和被制裁的影響」，更可能因此被G7（七大工業國組織）市場排除在外。尼爾森強調，土國企業應採取進一步預防措施，避免與俄國軍事工業複合體、其潛在持股公司進行產品貿易。

    一位不具名的美國官員稱，尼爾森當面指責了土耳其對俄國逾千萬美元的高額出口。這位官員表示，俄國毫不意外的正積極利用其與土國之間的經貿管道，「重點在於土耳其的態度」。作為北約成員國，土耳其雖反對全面制裁俄國，但也表示不會規避制裁，土國甚至要求西方國家對相關指控提出證據。

    近一年前普廷出兵入侵烏克蘭後，西方國家便實施了嚴格的對俄出口管制和經濟制裁。然而，香港、土耳其等經貿中心的貿易渠道卻仍舊保持暢通。外媒去年援引俄國海關的記錄，顯示截至去年10月底的七個月內，至少有26億美元（約780億新台幣）的電腦、電子相關零組件流入俄國，西方國家所生產的晶片等高科技產品亦持續出現在俄製武器的系統當中。

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