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    又膨風？俄軍宣稱首度摧毀NASAMS防空系統

    俄軍宣稱首度在烏克戰場上摧毀NASAMS防空飛彈系統。（取自挪威國防部官網）

    俄軍宣稱首度在烏克戰場上摧毀NASAMS防空飛彈系統。（取自挪威國防部官網）

    2023/02/05 16:20

    〔編譯陳成良／綜合報導〕近日傳出俄羅斯軍方將一款用於北極地區作戰的「道爾-M2DT」（Tor-M2DT）飛彈防空系統部署至烏克蘭作戰，卻遭烏軍無人機精準摧毀後，俄國防部3日發布消息稱，俄軍在頓內茨克人民共和國摧毀一套挪威製造的「國家先進防空系統」（NASAMS）防空飛彈系統。

    據俄國大外宣《衛星通訊社》（Sputnik）說法，這是俄國武裝部隊力量在「特別軍事行動」中，首度摧毀NASAMS。

    俄國防部戰報稱：「俄羅斯武裝力量軍隊集團戰役戰術航空兵、飛彈兵和砲兵對在發射陣地上的86個烏軍砲兵分隊、103個地區的有生力量和軍事裝備，予以打擊。在頓內茨克人民共和國摧毀1具『圓點-U』戰術飛彈發射裝置，以及1套挪威產NASAMS防空飛彈系統。」

    不過俄國防部並未透露使用何種砲彈摧毀NASAMS，也沒公布相關畫面，以佐證其說法。

    此前，俄軍多次宣稱摧毀「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS），數量總計近40套，遠超過美國迄今援烏的20套，日前還宣布「提前」摧毀烏克蘭4輛布雷德利裝步兵戰車（Bradley IFV），以及1輛「M1艾布蘭」主戰車（M1 Abrams MBT），但目前烏軍根本還沒有這兩款裝甲武力。

    去年11月，美國將第一批NASAMS防空系統，共計2套，初轉移到烏克蘭。美國去年8月底宣布的30億美元軍援烏克蘭方案，其中包括6套NASAMS，後來又追加2套，總計將援烏8套。

    NASAMS系統由美國雷神公司，以及挪威康士伯公司合作打造，以雷神MPQ-64「哨兵」雷達為核心，搭配陸射版AIM-120空對空飛彈，最大攔截範圍可達25公里，還能換裝「刺針」、「響尾蛇」等數種飛彈，可抵禦俄羅斯戰機與巡弋飛彈等致命威脅。

    俄羅斯軍方日前將一款用於北極地區作戰的「道爾-M2DT」（Tor-M2DT）飛彈防空系統部署至烏克蘭作戰，但隨即傳出遭烏軍無人機精準炸毀。（取取自推特）

    俄羅斯軍方日前將一款用於北極地區作戰的「道爾-M2DT」（Tor-M2DT）飛彈防空系統部署至烏克蘭作戰，但隨即傳出遭烏軍無人機精準炸毀。（取取自推特）

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