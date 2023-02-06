華爾街日報︰中供應俄軍尖端武器零件

烏軍四日擊退俄軍對東部巴赫姆特市的最新攻勢；圖為烏軍以機動性高射砲猛轟俄軍。（歐新社）

2023/02/06 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕華爾街日報四日披露，中國在俄羅斯入侵烏克蘭後，持續提供俄國軍方侵略所需的科技產品，國防企業運送導航設備、干擾技術和戰機零件，給俄國國防企業，協助俄國規避西方制裁。中方則反駁此事無事實根據，並重申反對無國際法依據的片面制裁。

俄羅斯海關資料露餡

報導指出，專門從事識別國家安全威脅的華盛頓非營利組織「高級國防研究中心」（C4ADS）獲取的俄國海關資料顯示，中國國營國防企業在俄國遭到制裁後，仍運送導航設備、干擾技術和戰機零件，給俄國國防企業。俄國海關的八萬四千多筆貨物紀錄顯示，俄羅斯入侵烏克蘭後進口數以萬計批軍民兩用貨品，其中大部分來自中國，而且這些紀錄僅是冰山一角。

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紀錄顯示，去年八月，中國福建南安寶鋒電子有限公司透過烏茲別克一家國營公司，供應俄國公司用於RB-531BE軍車的天線，可用於干擾通訊；同月底，中國國營保利集團旗下「保利科技」（PolyTech）運送M-17軍事運輸直升機導航設備，給俄國國營軍事出口商羅斯波隆出口公司（Rosoboronexport）。

此外，去年十月，中國國企「中國航空技術國際控股有限公司」供應總值一二○萬美元（約三千六百萬台幣）的蘇愷-35（Su-35）戰機零件，給已遭制裁的俄國國防公司「俄羅斯技術國家集團」（Rostec）子公司AO Kret。C4ADS研究員賈西亞指出，紀錄顯示，這些俄國公司在烏克蘭戰爭中直接使用相同類型的零件。

巴赫姆特攻防 烏擊退俄軍

戰況方面，俄羅斯四日對烏東前線發動新一波轟炸，切爾尼戈夫州、札波羅熱州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州、哈爾科夫州、盧甘斯克州、頓內茨克州、尼古拉耶夫州等地均遭砲擊。儘管烏軍擊退俄軍對東部巴赫姆特市的最新攻勢，但總統澤倫斯基坦承，俄軍投入愈來愈多部隊，企圖瓦解烏方防線，巴赫姆特、布格列達爾、利曼等烏東前線的狀況非常艱難。

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