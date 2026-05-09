真假老尼姑？撿走5萬元手提袋 辯稱「好想兔」字樣讓她「好想吐」

穿著一身比丘尼服飾的郭婦人涉嫌侵占他人手提袋。（記者劉慶侯翻攝）

陳姓老嫗日前在趕搭台北捷運時，不慎將裝有5萬元現金的手提袋遺落在善導寺候車月台，結果被穿著一身袈裟，打扮似尼姑的72歲郭姓女子拾走侵占。警方循線傳喚她到案，郭女警訊中，仍是穿著全套袈裟，否認有手提袋中有錢，認為全是被害人的「妄言、胡說」。

至於她為何會拿走對方手提袋，她也辯稱：袋子上印的白兔圖樣和「好想兔」字樣，讓她看著覺得「不舒服，好想『吐』」，為免有礙觀瞻，所以她拿走丟棄。

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警方認為郭女的說詞有點讓人「丈二金剛不著頭」，但她有出示身份證件，也未有冒用佛教人士身份從事不法的行為，因此全案僅針對她涉嫌侵占部分，依法函移台北地檢署偵辦。

80歲陳姓老婦是本月初某日中午約11時左右，和友人一同自台北捷運板南線善導寺進站，因她身上帶有許多隨身物品，在候車月台見有石椅可供休息，便順手將印有白色兔子圖案，和寫有「好想兔」字樣的大型手提袋，放在石椅下方一側，等候列車抵達。

但當列車進站時，陳嫗太過慌忙，一時疏忽未將手提袋帶走，直至到捷運昆陽站時經友人提醒才發現袋子未拿。不過她馬上折返善導寺找尋時，手提袋早已不翼而飛，因手提袋內有她5萬元的老本，心急如焚下只得淚眼婆娑的報警請求協助。

轄管中正一分局忠孝東派出所員警獲報後隨即調閱站內監視器追查，發現當日下午1時許，曾有一名身穿袈裟的尼姑在陳嫗遺落的提袋旁逡巡，見背袋無人看管，便打開提袋查看，隨後神色自若的迅速帶離現場。

由於對方穿著非常引人注意，所以警方根據對方進入善導站候車月台的時間點，查出對方是利用「老人卡」刷卡進出站，再經各項資料和監視鏡頭交叉比對，進而查出郭姓婦人住在新店地區，隨後發出傳喚通知書，要求屆時到案說明。

警方表示，郭女到案時仍是穿著一身袈裟，表情並沒有不自在。但因涉案涉嫌情節，警方並沒有針對她是否為持有合法證件的比丘尼作調查，但在偵問過程中，她的說詞的確讓警方覺得有點前言不搭後語，有點怪異。

郭女供稱，她當時只是看到手提袋的白色兔子和「好想兔」字眼，就覺得「很想吐」，對出家人來說「是很不雅的」，所以她才會把袋子拿走，最後在她返回新店的路上，隨手丟棄路邊。她也表示，她根本沒有看到袋子裡內有錢，全就是當事人「亂亂說」。

警方訊後，根據監視錄影蒐證畫面和被害人筆錄等證供，全案依侵占罪移送地檢署作後續偵辦。

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