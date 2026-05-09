可怕的戰鬥力？彰化回收婦罰不怕 垃圾山清完一天又長出來

彰化和美林姓婦人在自家門口堆成垃圾山，才剛被清潔隊清除後第一天，就繼續堆成小山。（民眾提供）

彰化縣也有「安鼠之亂」！和美鎮林姓婦人多年來把家門口當垃圾場，老鼠蟑螂四處亂竄，環保局攜手和美清潔隊在前天（7日）清光光，但民眾發現林婦的戰鬥力超強，昨天（8日）又開始用資收物把家門口堆滿了。和美清潔隊強調，將使出「每月監控」絕招，只要垃圾又堆成垃圾山，要求限期改善未果，就採強制清除，同步開罰單，並算上代清運費！

民眾表示，昨天是才剛清完「垃圾山」的第一天，婦人馬上就開始恢復原狀，本來林婦的家門口還可以看到路面，如今又被她撿回來的資收物佔滿了空間，戰鬥力真是太可怕了，讓人擔心很快「垃圾山」就又要回來了。

請繼續往下閱讀...

民眾認為，林婦的垃圾山位於市區，旁邊就是連棟住宅，惡臭和老鼠蟑螂讓人受不了，清潔隊也是多次強制清除，環保局、清潔隊也都有開罰，但是林婦照樣我行我素，清潔隊一來就把東西搬出去放到路邊，隊員一走，再把東西搬回來，令人頭痛。

和美清潔隊長葉木樹表示，這次強制清除後，將會持續監控，每個月都會持續稽查，一旦發現回收物堆滿地，就會要求限期改善，如不改善，就會開罰並強制清除，再要求繳納代清運費。

葉木樹強調，已多次勸導林婦「撿回來資收物所賣的錢，不夠繳罰款」，希望林婦不要再堆積，但林婦認為資收物的回收價格是波動的，抱持「待價而沽」的心態，要等到價格好才拿去賣，讓東西越堆越多，但已造成環境衛生問題，成為老鼠蟑螂溫床，清潔隊會持續主動出擊，不讓垃圾山長出來！

彰化和美清潔隊出面強制清除，林姓婦人在自家門口用資收物堆成的垃圾山，終於在5月7日看到路面了。（和美清潔隊提供）

在彰化和美清潔隊出面強制清除前，林姓婦人自家門口的垃圾山成為鄰居的惡夢，也是老鼠的溫床。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法