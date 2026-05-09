趙少康：國民黨不能成為黃復興黨 否則選舉不會贏

立法院昨三讀通過藍白共推的7800億國防特別條例，在野兩黨隨即召開記者會。（資料照）

立法院昨天三讀通過7800億國防特別條例，前中廣董事長趙少康今受訪表示，國民黨中央要從中學到教訓，不能跳進民進黨所挖的「親中反美」的坑，所以國民黨千萬不能成為黃復興的黨，千萬不能只以黃復興黨員為主；黃復興非常重要，但是國民黨如果只靠黃復興，「選舉是不會贏的」。

趙少康表示，他是大概全台灣第一個提出來N是什麼，後來鄭麗文說把N明確化，「早知如此，何必當初？一開始就確定，聽我的話不就好了嗎？」這件事大家都要從裡面學到一些經驗跟教訓。

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談及國民黨中央對軍購案的態度，趙少康指出，第一，民進黨進來挖「親中反美」的坑讓國民黨跳，如果國民黨被戴上這個帽子，還往這個坑裡跳，那2026、2028選舉都會非常的辛苦；再者，國民黨是一個泱泱大黨，必須海納百川，台灣社會各個階層的聲音，國民黨都應該能夠包容，所以黨員的面向也必須要很廣。

趙少康說，國民黨這麼多年來，黨員數目越來越少，「一個黨主席，6萬5千票就當選，但任何一個區域立委都要10萬票以上」。所以國民黨千萬不能成為黃復興的黨，千萬不能只以黃復興黨員為主；黃復興非常重要，但是國民黨如果只靠黃復興，「選舉是不會贏的」。

趙少康說，所以即便黃復興是骨幹，是國民黨非常重要的基礎，但是必須要擴大。如果國民黨到最後就是一個黃復興，其他人越來越少，那國民黨將來怎麼樣能夠廣納社會的基礎？各階層的黨員跟幹部對國民黨是非常重要的，這是要命的一個關鍵，不分區立委、區域立委都是10萬票以上才能當選。

趙少康表示，國民黨今天如果是執政黨沒問題，因為行政資源在手上，但國民黨現在什麼行政資源都沒有，唯一的戰場就是立法院和議會，在這種情況之下，黨中央一定要作為立法院、黨籍立委的後盾，要支持他們，因為立法院才是舞台，能見度才高，所以黨中央一定要尊重黨團自主、要尊重黨及立委。如果失掉這個戰場，國民黨的能見度在哪？過去基本上黨中央都是尊重立法院的，不能夠強壓立法院，更不能扯立法院的後腿。

趙少康說，這次的軍購案最後還是回到原點，將來到了立法院以後，立委還是要認真審查的，譬如說有人說重型坦克不適合台灣，橋樑承載不住；還有無人機很重要，要哪一種無人機？防禦型無人機、攻擊型無人機，大家從烏克蘭、伊朗學到很多教訓了。所以立法院將來審查不是說條例通過了，空白支票就送出去了。

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