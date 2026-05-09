日韓菲國防支出創新高！台灣遭藍白大砍成唯一逆勢縮減

2026年印太友盟國家國防預算比較

因應中國威脅，位於印太島鏈最前線的日本、南韓、菲律賓等國，均已於2025年創下國防預算新高或大幅增加，並且強化演訓與政策部署。台灣卻因立法院遭藍白兩黨把持，國防預算審議持續受阻，昨天通過的特別條例更把政院版的1.25兆元，大砍4700億元，對比其他民主友盟，堪稱是唯一的逆勢縮減。

以日本為例，今年國防預算初始9.04兆日圓（約580億美元），加計補充預算逾10.6兆日圓（約665億美元），較前一年增加9.4%。日本政府也因提前2年達5年期擴軍計畫GDP 2%目標，創戰後最高紀錄，躍升全球第3大國防支出國。

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而為加強應處共軍對區域挑釁，日本除積極參與與美澳等印太國家的聯合軍演，去年三月也首度成立聯合作戰司令部，以及「中國行動研究室」，並在西南諸島部署射程超過1千公里的長程反艦飛彈，同時鬆綁武器出口以推動國際共同研發。而高市首相的「台灣有事」發言，更促成日本社會對中國威脅的強烈感受，且導引政府計畫今年底修訂安保政策文件。

在南韓方面，去年國防預算達61.6兆韓元（約460億美元），較前一年增加3.5%。今年國防預算也已通過，達65.86兆韓元（約448億美元），增加7.5%，為2019年以來最大增幅。北韓雖為南韓的主要假想敵，但中國的擴張威脅則是其強化國防的最大關鍵。南韓政府並宣示將國防支出提升至GDP 3.6%。

而近年與中國在南海諸島出現衝突的菲律賓，去年的國防預算2719億披索（約46.5億美元），較前一年增加12.3%。今年的國防預算為2993億披索（約52億美元），不僅再創歷史新高，而且是連3年雙位數成長。另獲美國2026年NDAA授權5年共25億美元軍援，為冷戰後美國對菲國最大規模防衛投資。甫落幕美國與菲律賓的「肩並肩」聯合演習（Balikatan），包括日澳等國的參與，官兵總規模達17000人，假想敵則是中國。

反觀台灣，今年度總預算國防部歲出編列5614億，截至目前立法院仍未完成審議。行政院提出的8年1.25兆台幣的國防特別預算案，立法院昨通過的特別條例則刪除4700億後僅剩7800億。

日本積極參與與美澳等印太國家的聯合軍演，圖為日本自衛隊日前在菲律賓北部實彈射擊。（法新社檔案照）

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