為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    老婦遺落5萬現金手提袋 貪心尼姑撿走暗槓

    2026/05/09 08:55 記者劉慶侯／台北報導
    陳姓老婦將手提背包遺落在捷運站候車站台內的石椅邊。（記者劉慶侯翻攝）

    陳姓老婦將手提背包遺落在捷運站候車站台內的石椅邊。（記者劉慶侯翻攝）

    80歲陳姓老婦，趕搭台北捷運時不慎將印有兔子外型的手提袋遺落在站台；由於內有5萬元應急現金，讓她心急的情緒幾乎崩潰。台北市警中正一分局根據監視畫面追查，發現居然是位修行的尼姑所為，循線將這名修行十數年，俗名姓郭的72歲老尼姑逮捕，依法究辦送監。

    警方表示，陳姓老嫗是日前中午約11時左右，和友人一同自台北捷運板南線善導寺進站，因她身上帶有許多隨身物品，在候車月台見有石椅可供休息，便順手將印有白色兔子圖案大型手提背袋放在石椅下方一側，等候列車抵達。

    但當列車進站時，陳嫗太過慌忙，一時疏忽未將手提袋帶走，直至到捷運昆陽站時經友人提醒才發現袋子未拿。不過她馬上折返善導寺找尋時，印有「好想兔」字樣的袋子早已不翼而飛，因於提袋內有她5萬元的老本錢，心急如焚下只得淚眼婆娑的報警請求協助。

    轄管中正一分局忠孝東派出所員警獲報後隨即調閱站內監視器追查，發現當日下午1時許，曾有一名身穿袈裟的尼姑在陳嫗遺落的提袋旁逡巡，見背袋無人看管，便打開提袋查看，隨後神色自若的迅速帶離現場。

    警方隨後再擴大調閱捷運站內及周邊監視器追查，由於她的身分過特殊，是位女性出家人，警方經查問終於掌握這名在寺廟修行的郭姓尼姑，前日將她查緝到案，全案訊後依侵占罪嫌依法送辦。

    警方表示，民眾如拾得他人遺失物，應送交警察機關或相關單位處理，切勿據為己有，以免觸法受罰；另搭乘大眾運輸工具時，亦應妥善保管隨身物品，避免因一時疏忽造成損失。警方將持續強化捷運站巡查及治安維護作為，確保民眾財產安全。

    俗家姓郭的老尼姑俯身探看手提包內容物。（記者劉慶侯翻攝）

    俗家姓郭的老尼姑俯身探看手提包內容物。（記者劉慶侯翻攝）

    俗家姓郭的老尼姑進入捷運站。（記者劉慶侯翻攝）

    俗家姓郭的老尼姑進入捷運站。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播