老婦遺落5萬現金手提袋 貪心尼姑撿走暗槓

陳姓老婦將手提背包遺落在捷運站候車站台內的石椅邊。（記者劉慶侯翻攝）

80歲陳姓老婦，趕搭台北捷運時不慎將印有兔子外型的手提袋遺落在站台；由於內有5萬元應急現金，讓她心急的情緒幾乎崩潰。台北市警中正一分局根據監視畫面追查，發現居然是位修行的尼姑所為，循線將這名修行十數年，俗名姓郭的72歲老尼姑逮捕，依法究辦送監。

警方表示，陳姓老嫗是日前中午約11時左右，和友人一同自台北捷運板南線善導寺進站，因她身上帶有許多隨身物品，在候車月台見有石椅可供休息，便順手將印有白色兔子圖案大型手提背袋放在石椅下方一側，等候列車抵達。

請繼續往下閱讀...

但當列車進站時，陳嫗太過慌忙，一時疏忽未將手提袋帶走，直至到捷運昆陽站時經友人提醒才發現袋子未拿。不過她馬上折返善導寺找尋時，印有「好想兔」字樣的袋子早已不翼而飛，因於提袋內有她5萬元的老本錢，心急如焚下只得淚眼婆娑的報警請求協助。

轄管中正一分局忠孝東派出所員警獲報後隨即調閱站內監視器追查，發現當日下午1時許，曾有一名身穿袈裟的尼姑在陳嫗遺落的提袋旁逡巡，見背袋無人看管，便打開提袋查看，隨後神色自若的迅速帶離現場。

警方隨後再擴大調閱捷運站內及周邊監視器追查，由於她的身分過特殊，是位女性出家人，警方經查問終於掌握這名在寺廟修行的郭姓尼姑，前日將她查緝到案，全案訊後依侵占罪嫌依法送辦。

警方表示，民眾如拾得他人遺失物，應送交警察機關或相關單位處理，切勿據為己有，以免觸法受罰；另搭乘大眾運輸工具時，亦應妥善保管隨身物品，避免因一時疏忽造成損失。警方將持續強化捷運站巡查及治安維護作為，確保民眾財產安全。

俗家姓郭的老尼姑俯身探看手提包內容物。（記者劉慶侯翻攝）

俗家姓郭的老尼姑進入捷運站。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法