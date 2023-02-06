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    烏克蘭國防部長被調職 空缺由情報總局長接任

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫在人事改組中被調職。（法新社）

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫在人事改組中被調職。（法新社）

    2023/02/06 07:38

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基日前宣示要打擊政府內部貪腐問題，並進行人事改組。執政黨人民公僕黨（Servant of the People）主席阿拉卡米亞（David Arakhamia）5日表示，國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）將在人事改組中被調職，國防部長一職將由國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接任。

    綜合外媒報導，現年56歲的列茲尼科夫在2021年11月就任國防部長，在烏俄戰爭期間，他積極與西方國防官員合作，並持續監督軍援接收進度，讓烏克蘭融入北約軍事聯盟也是列茲尼科夫的首要任務。

    在近期澤倫斯基宣布打貪後，烏克蘭國防部內部爆出採購醜聞，先前已有一名副部長遭解職及調查，另有一名副部長自請離職，烏克蘭國防部的內部醜聞也讓列茲尼科夫承受極大壓力。

    執政黨「人民公僕黨」主席阿拉卡米亞指出，列茲尼科夫將轉為出任另一個部長級職位，國防部長空缺由國防部情報總局長布達諾夫接任，「這在戰爭時絕對合乎邏輯，戰爭決定了人事政策更迭」。至於職務調動何時生效，阿拉卡米亞並沒有提及，列茲尼科夫也未對此事發表評論。

    先前在記者會時列茲尼科夫曾被問到是否會離開國防部，當時列茲尼科夫回應，表示任何人事決定都取決於總統澤倫斯基的安排。

    國防部長一職將由國防部情報總局局長布達諾夫接任。（路透）

    國防部長一職將由國防部情報總局局長布達諾夫接任。（路透）

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