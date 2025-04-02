挺大罷免！逾千名台灣作家筆桿接力 高呼罷免不適任立委

文學作家連署聲明「主張罷免不適任立委，是我們的義務」記者會，作家李昂、楊双子等人出席。（記者廖振輝攝）

2025/04/02 16:21

〔記者李文馨／台北報導〕全台大罷免進入二階連署衝刺階段，台灣著名作家楊双子、李昂、馮光遠、林立青等40多人今天在立法院召開記者會，李昂呼籲作家們組成文化助選團，為罷免行動宣講，朱宥勳則邀請創作者對罷免觀察完成創作，現場高呼「筆桿接力、罷免到底」、「罷免不適任立委是我們的義務」等口號，

美國國家書卷獎得主楊双子2月發起「2025主張罷免不適任立委，是我們的義務」台灣文學作家連署，並與200位作家發表共同聲明「支持罷免不適任的立法委員，直到不適任立委停止摧毀台灣文學」，陸續獲得吳明益、顏擇雅、九把刀、苦苓等作家響應，而後又有李喬、陳列、李敏勇等人加入，短短10日已有1043位台灣作家加入連署。

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楊双子表示，從戒嚴時代開始，有人說政治歸政治文學歸文學，但文學作家是洞悉並書寫人如何與社會、世界連結的一群人，所以文學必然是政治，文學就是政治。她認為，這次的立院審查荒腔走板，正在浮濫刪除凍結的是整個國民的文化權益，站出來是為了挽救台灣的文化發展與國際能見度。

社會運動者、作家李昂說，她是美麗島時代的老人，參與過許多活動，但像這樣作家大集合的活動還是第一次參加，讓她想起過去黨外助選團的聲勢。她提到，結合這次作家的力量，應該可以組成文化助選團，站出來為罷免宣講。

李昂也自嘲說，自己過去是人人喊打的作家，並未拿過國家補助，她合作的漫畫家柳廣成因為反送中，他在台灣畫了「北港香爐人人插」的漫畫版，用限制級的漫畫講政治，銷量意外地好，也拿到補助；但當他們要做第二本，申請要到法國打書，本來列了145萬員的預算，卻被藍白砍到只剩下65萬，還要扣10%的税，台灣作品走不出去。

朱宥勳表示，作家於今年2月投入連署，源於「要飯說」，現在表面上沉寂了，但在他們的工作的預算仍被凍結，藍白立委堅持這是凍結不是刪除，但今年已經過了4分之1，每拖過一天的凍結，台灣就多被傷害一天，他們本來有覆議等懸崖勒馬的機會，但他們仍然讓這個事發生，這就是為什麼我們必須罷免到底。

朱宥勳強調，身為創作者，作家們在過往的政治立場不見得一致認同，但這次國民黨要把台灣拖進中國的體系，這對創作者會是很大的打擊，一旦台灣被中國同化，所有人都會失去創作自由，甚至失去人身自由。他提到，出版界已經有前輩富察無理由被中國逮補的前例了，這是作家們要反抗的理由。

文學作家連署聲明「主張罷免不適任立委，是我們的義務」記者會，作家李昂、楊双子等人出席。（記者廖振輝攝）

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