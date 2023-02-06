民主派人士遭羈押逾兩年 香港展開國安法首例審判

香港民主派人士被捕入獄逾兩年後，於今天出庭受審。圖為一名抗議人士在西九龍裁判法院大樓外被警察帶走。（路透）

2023/02/06 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主派人士被捕入獄逾兩年後，於今天（6日）出庭受審，本次案件是《香港國安法》實施的首個司法案件，備受國際注目。

根據《路透》報導，2021年1月6日黎明，香港政府根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》中「串謀顛覆國家政權」罪，大舉逮捕民主派異議人士。突襲行動中有47人被捕，13人在2021年獲准保釋，其他32人（包括拒不認罪10人）被以國家安全為由，實施審前拘留至今；另有2人曾被保釋，但因違反條件被撤銷擔保、重新羈押。

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香港檢察官將2020年「35+公民投票初選計劃」定調為顛覆政府行為，指控民主派欲選出最有力候選人參加立法選舉，並試圖控制議會，是對香港進行「串連破壞」的「惡性陰謀」。由於檢察官一再要求延後開庭時間，宣稱欲準備法律文件和蒐集罪證，這起舉世矚目、曠日持久的案件已然引發國際社會批評。

自今日起算審判過程預計達90天，將由《香港國安法》指定的陳慶偉、李運騰、陳仲衡三名高等法院法官負責審理，3名被告將出庭指證其他人，共31名被告將在審判後被判刑。案件因偏離既定法律程序而備受爭議，去年8月法院取消媒體報導限制前，審前程序基本上完全不公開，導致公眾對案情發展一無所知；律政司司長林定國甚至拒絕授權陪審團審判被告。

西方政府批評2020年頒布的《香港國安法》是鎮壓異議人士的工具。美國喬治城大學亞洲法中心研究員黎恩灝（Eric Lai）告訴外媒：「這次審判不僅針對47名反對派領導人，也針對幾十年來一直支持民主運動的民眾」。中國和香港當局則表示，因應2019年香港發生的大規模民主抗議活動，該法對顛覆、勾結外國勢力和恐怖主義最高可判處無期徒刑，替亞洲金融中心香港帶來實質穩定。

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