為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    胡鑫宇案維穩啟動刪文封號 傳胡家人遭監控

    中國江西省15歲高中生胡鑫宇離奇失蹤100多天，尋獲時卻只剩冰冷遺體，疑點重重，令中國網友對器官移植更添恐懼。（取自微博）

    中國江西省15歲高中生胡鑫宇離奇失蹤100多天，尋獲時卻只剩冰冷遺體，疑點重重，令中國網友對器官移植更添恐懼。（取自微博）

    2023/02/02 19:47

    〔中央社〕中國官方今天為江西少年胡鑫宇命案正式定調為自殺，而維穩機制也同時啟動。除網路刪文、封號外，已有人被控造謠而被捕。更傳出胡鑫宇的家人遭到監控及限制居住，同校學生也被要求噤聲。

    江西省官方今天上午10時在鉛山縣舉行「胡某宇（胡鑫宇）事件新聞發布會」，將全案定調為胡鑫宇因心理因素而厭世自殺；而與會的江西省公安廳官員聲稱，少數人「惡意編造並傳播虛假資訊，炮製虛假影片，造成惡劣影響，擾亂社會秩序」，已進行「打擊處理」，其中包括逮捕相關人員。

    綜合海外網路訊息，有中國網路直播主表示，據胡鑫宇的外公、外婆透露，胡鑫宇的父母親及舅舅已被強制送往當地賓館居住，手機也被迫上繳「不讓發聲」，且有專人24小時看管。

    胡鑫宇的外公、外婆並表示，老倆口自己的住家也被安裝監控設備，無法出門。還有人在他們居住的村子口阻攔外人進出他們家，讓兩人連自己的兒女都聯繫不上，「太氣人了」。

    這名直播主為此呼籲網友，將上述訊息轉發給其他直播主及平台，讓更多人知道，「幫幫他們家（胡鑫宇的家人），太難了」。

    華龍網日前報導，胡鑫宇生前就讀的鉛山縣致遠中學高中部在1月30日開學當天，旗下記者曾前往校門口試圖採訪學生。但學生均表示，學校「不允許在外談論此事」。同時，致遠中學校門前可見到有警車駐守。

    除上述情形外，江西省公安廳指導組組長胡滿松在今天上午的記者會上宣稱，胡鑫宇失蹤後，少數人「惡意編造並傳播虛假資訊，炮製虛假影片，造成惡劣影響，擾亂社會秩序」。

    他說，公安機關已掌握網路上「杜撰虛假事實」、「製作虛假場景」、「炮製虛假錄音」、「拼接監控影片」、「假冒事件當事人」等5大類共120餘種虛假資訊，並已對少數「故意編造、傳播謠言」者依法進行了「打擊處理」。

    胡滿松聲稱，有人拍攝威脅胡鑫宇家屬私了的影片上傳網路，「影響極其惡劣」，檢察機關已依法逮捕。其他相關涉案者也遭到「處置」。虛假資訊的傳播已「干擾公安機關正常調查和搜尋工作」，且「誤導公眾認知及傳遞不良價值觀，挑唆對立、引發恐慌，嚴重擾亂社會秩序」。

    新浪微博也在今天發表聲明，胡鑫宇失蹤後，站方持續清查站內「相關違規內容」，對清查到的傳播虛假謠言訊息「堅決予以嚴肅處置」。目前已將138個「違規」帳號給予禁言7天至關閉帳號的處置。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    胡鑫宇遭擄走摘賣器官「被自殺」？ 江西警方：各臟器均在
    2023/02/02 15:49

    胡鑫宇遭擄走摘賣器官「被自殺」？ 江西警方：各臟器均在
    中國少年胡鑫宇命案官方定調輕生 中媒曝他曾說「試著銷聲匿跡」
    2023/02/02 14:20

    中國少年胡鑫宇命案官方定調輕生 中媒曝他曾說「試著銷聲匿跡」

    14期聲勢旺 這案主打「以書香詮釋生活」
    胡鑫宇遺體距學校幾百公尺搜索百日找不到？江西警解釋
    2023/02/02 13:16

    胡鑫宇遺體距學校幾百公尺搜索百日找不到？江西警解釋
    自由說新聞》網友狂追「胡鑫宇案」七大疑點！央視直播「破案記者會」遭吐槽
    2023/02/02 11:41

    自由說新聞》網友狂追「胡鑫宇案」七大疑點！央視直播「破案記者會」遭吐槽

    不靠醫美也能有名模腿 引網瘋搶！
    吉林高三女生失蹤87天 父親憂女兒成胡鑫宇第二
    2023/01/31 16:48

    吉林高三女生失蹤87天 父親憂女兒成胡鑫宇第二
    自由說新聞》轟動全中國登熱搜！胡鑫宇案「疑點太多」網怒轟
    2023/01/30 16:39

    自由說新聞》轟動全中國登熱搜！胡鑫宇案「疑點太多」網怒轟
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播