胡鑫宇遭擄走摘賣器官「被自殺」？ 江西警方：各臟器均在

中國江西省15歲高中生胡鑫宇離奇失蹤100多天，最終在距學校不到1公里內的樹林中尋獲遺體。（取自微博）

2023/02/02 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕去年10月失蹤的中國江西省住宿學校致遠中學15歲學生胡鑫宇，遺體於上月28日在距離學校不到1公里的樹林內尋獲，警方定調是輕生，但疑點重重，甚至傳出胡是遭擄走販賣器官的「被自殺」，對此江西警方表示，死者「各臟器在位無缺失」。

綜合中國媒體報導，江西省、市、縣聯合工作專班今（2日）召開記者會，說明胡鑫宇事件，官媒《央視》罕見地對這場地方社會案件記者會進行直播，在胡鑫宇通報失蹤後，當地警方動員上千人搜索100多天無果，最後竟在距離學校不到1公里的樹林內尋獲其遺體，引發外界質疑。

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警方在記者會中公布驗屍報告，稱胡生屍體高度腐敗，大部分皮膚皮革樣化，頭皮未見出血；全身骨骼完整，顱骨、脊椎及胸肋骨均未見骨折；胸腔、腹腔未見出血，各臟器在位無缺失，但均腐敗，睪丸未見損傷；經毒物檢驗，胃組織和肝組織中均未檢出常見的農藥、鼠藥、安眠鎮靜類成分。

警方指死因為窒息，強調結合當地環境及氣候條件，胡鑫宇屍體符合長期暴露在室外空間的各種特徵，遺體發現位置為第一案發現場；針對外傳胡生為稀有血型熊貓血（Rh陰性血型），警方也指出，胡生為O型血，非稀血。

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