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    15歲少年懸疑命案爭議止不住 中國江西官方2/2記者會央視直播

    中國15歲少年胡鑫宇在寄宿學校失蹤，106天後尋獲遺體，命案有太多疑點，中國各地質疑聲浪排山倒海而來，官方說法幾乎無法取得民眾信任。（圖擷自微博）

    中國15歲少年胡鑫宇在寄宿學校失蹤，106天後尋獲遺體，命案有太多疑點，中國各地質疑聲浪排山倒海而來，官方說法幾乎無法取得民眾信任。（圖擷自微博）

    2023/02/01 20:38

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省15歲少年胡鑫宇在校內失蹤106天，地毯式搜索無果，最後卻在緊鄰校園處發現遺體，命案引發太多質疑，一度攻佔中國微博前5大熱搜。中共官媒央視今天（1日）傍晚宣布，江西省官方明 （2）日上午10點將舉行記者會公布最新調查情況，並回答記者提問，央視新聞將全程直播。

    胡鑫宇在去年10月14日離奇失蹤後，當局雖投入大量人力搜索卻仍一無所獲，最後相隔106天才在距離學校僅數百公尺處尋獲其遺體。不少民眾認為校方百般推卸責任、警方消極辦案，甚至傳出胡是遭擄走販賣器官、遭學校人員殺害等。

    對此，央視新聞稍早指出，江西省官方將在明天上午10點於江西鉛山縣召開「胡鑫宇事件新聞發布會」，與會的將有江西省、上饒市、鉛山縣公安機關聯合工作專班及市縣相關部門。

    消息曝光後，中共媒體《環球時報》前總編輯胡錫進也在微博上分享看法，認為過去一段時間，除了疫情防控的記者會之外，少了許多其他受關注議題的記者會，其中有些記者會甚至只有官員講話，成了單向通報。江西省官方面臨同樣敏感的焦點事件，決定透過記者會向社會通報，並接受記者提問，非常值得鼓勵。

    胡錫進指出，這次的記者會是訊息公開透明的新起點，今後出現公眾密集相關事件，相關地方和部門都能召開記者記者會並進行直播，讓這樣的溝通重新成為標準。

    另外也有不少網友留言表示「坐等一個真相！」、「真相終於要大白了嗎？」、「不管结果如何，逝者安息」、「希望一切疑問能有所解答」、「可能還是會有人不相信吧」。

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