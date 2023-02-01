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    少年胡鑫宇失蹤案疑雲密布 王丹列7大疑點

    胡鑫宇。（圖擷自微博）

    胡鑫宇。（圖擷自微博）

    2023/02/01 14:46

    〔即時新聞／綜合報導〕中國15歲少年胡鑫宇在失蹤106天後尋獲遺體，其陳屍地點距離學校僅數百公尺，消息傳出後引發中國網友熱議，中國民運人士王丹也在臉書分享中國智庫分析這件失蹤案疑點的文章。

    王丹在臉書PO出1張截圖，截圖中是智庫「對話中國」列出胡鑫宇7大疑點，第一點為上饒市公安局1月28日通報在河口鎮金雞山樹林內發現疑似輕生的遺體，但第二天卻改稱是在糧倉，第二點為報導第一天稱是找雞時發現遺體，第二天卻改稱是狗發現的。

    第三點為新浪新聞曾報導，今年1月初警方曾投入5000名警力大規模搜索3個月，卻未曾進入離學校只有幾十公尺的糧倉，第四為法醫表示用鞋帶懸吊100公斤超過3個月是不太可能的。

    第五為胡鑫宇隨身攜帶的錄音筆不在身上，而是遺落在遺體旁的牆洞裡，第六為胡鑫宇最後出現的畫面，他校服內身穿白衣，但遺體卻沒有白衣，校服還是前後穿反，第七為發現遺體的現場照片疑似為盜用。

    胡鑫宇失蹤案疑點重重，胡鑫宇的家人已在1月29日要求驗屍，驗屍報告目前尚未取得，將暫停火化遺體，至於作為關鍵證據的錄音筆，因被日曬雨淋多時，目前已經送交廣東一間機構鑑定修復，看是否能還原檔案；胡鑫宇家屬律師鄭曉靜受訪時表示，若現場勘驗、屍檢報告、錄音筆鑑定結論等證據均指向他殺，警方必須刑事立案偵查。

    中國民運人士王丹。（資料照）

    中國民運人士王丹。（資料照）

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