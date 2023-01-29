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    中國寄宿學校15歲少年失蹤106天 校外數百公尺內發現遺體

    中國15歲少年胡鑫宇在寄宿學校失蹤，106天後尋獲遺體。（圖擷自微博）

    中國15歲少年胡鑫宇在寄宿學校失蹤，106天後尋獲遺體。（圖擷自微博）

    2023/01/29 13:48

    〔即時新聞／綜合報導〕中國15歲少年胡鑫宇，就讀於江西省上饒市鉛山縣寄宿學校致遠高中一年級，去年10月14日原定參加學校晚自習，孰料就此在校內失蹤，當局雖投入大量人力搜索附近山區卻一無所獲，如今在失蹤106天後尋獲遺體，其陳屍地點距離學校僅數百公尺，消息傳出後相關內容迅速攻佔微博前5大熱搜。

    綜合中媒報導，28日中午12時25分許，鉛山縣公安局接到民眾報案，指稱河口鎮金雞山樹林內發現疑似輕生的遺體，警方到場調查時發現死者衣物和胡鑫宇失蹤前的穿著相同，現場還遺留了1支錄音筆，經採集DNA比對後確認是胡鑫宇無誤。

    從網路地圖來看，胡鑫宇陳屍地點河口鎮金雞山，在坐標上和致遠高中相距大約450公尺，但兩者之間的最近距離只有數十公尺。也有中國網友拿出不同數位地圖資料，指稱當地和致遠高中僅相隔100公尺。不過，由於警方並未提供發現胡鑫宇遺體的確切坐標，因此尚不清楚到底和學校多接近。

    在胡鑫宇發生後，由於校方百般推卸責任、警方消極辦案，一度成為網路關注話題，遭擄走販賣器官、遭學校人員殺害等流言也甚囂塵上，當局見事態嚴重曾派出5000人手搜山，沒想到如今卻在學校附近山區樹林尋獲遺體，讓中國網友紛紛質疑是不是有「燈下黑」的疏失。

    另一方面，也有網友認為全案疑點重重，還需要警方更進一步調查死亡時間等相關資訊，才能釐清胡鑫宇是失蹤後就在山區死亡，或者是搜山後才跑到山區走上絕路。

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