退將丘衛邦、余宗基參加花蓮反共路跑 丘：全力剷除立院內親共毒瘤

由反共護台志工聯盟等單位舉行的「退役將領挺身反共護台-大路跑大縱走」，今天在花蓮市和平廣場舉行，退役將領丘衛邦出面挺罷免。（記者王錦義攝）

2025/04/04 13:53

〔記者王錦義／花蓮報導〕由反共護台志工聯盟等單位舉行的「退役將領挺身反共護台-大路跑大縱走」，今天在花蓮市和平廣場舉行，包括退役將領丘衛邦、余宗基，以及退役上校、前國大代表黃澎孝等過去參與國民黨的資深藍軍出面挺罷免。87歲的丘衛邦說，全力剷除立院內的親共毒瘤，讓立院恢復正常，守護中華民國；也透露將在明天蔣公逝世紀念日前往慈湖謁陵。

活動從上午9點半開始，先由參加貴賓進行短講，呼籲大家出來反共護台，參與罷免舔共立委的活動，隨後敲響現場的和平鐘，祈求對於和平的期盼，並展現全民團結守護家園的決心。上百名參與者在退役將領丘衛邦、余宗基帶領下跑完5公里行程。87歲的丘衛邦說，平常就有在走路運動，每天要走萬步以上，這距離不是問題。

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余宗基致詞說，只要台灣堅定團結，中共就會知道他的文攻武嚇不會有任何效果，很多人都講說退役軍人不要管政治，事實上，軍人如果看到敵人都在門口演習了，還不積極站出來採取有效作為，共同來保護這塊土地，保衛人民安康的生活模式，實在愧為軍人，莫忘從軍初衷，就是要保衛國家、保護人民。

黃澎孝說，他來自深藍的家庭，高中就加入國民黨，聯合國2758決議通過5個月後馬上投考軍校，丘衛邦將軍當時就是他們這梯入伍生的營長，現在都是反共藍，真正的藍就應該是反共的，國民黨過去兩次國共合作把中國丟掉，現在國民黨又想要第三次國共合作，又準備丟掉台灣嗎？

國票金前董事長、前台大學運領袖之一洪三雄說，國民黨說罷免違反民主，不，罷免是維護民主的最後手段，就是國民黨不肖的立委霸佔立法院，做了顛覆國家種種危害行為，所以大家才要罷免他們，拜託花蓮鄉親勇敢站出來罷免傅崐萁，大家同出力，為國除毒瘤，台灣才有救。

反共網紅八炯說，中華民國派、台派協手滅共，沒有什麼藍綠對決，只有藍綠站一起剿滅共產黨，他跑遍很多國家，他與很多海外反共人士去中國使館前抗議、聲援，但他在現場從沒看到現在的國民黨、青年軍出來聲援，反而都是台派、反共中國人出面，現在國民黨做的都是舔共的事情，放下花蓮去跟王滬寧握手。

今天活動由台北市信民協會、台灣國際災難援助基金會、反共護台志工聯盟舉行，現場還包括印太戰略智庫執行長矢板明夫，信民協會理事長黃清龍，主持人廖筱君等人一同參與；此外還有烏克蘭台籍戰士呂子豪、曾聖光的家屬，遭中共不當關押的李孟居都親臨現場，罷傅團體也在現場收罷免傅崐萁的連署書。

由反共護台志工聯盟等單位舉行的「退役將領挺身反共護台-大路跑大縱走」，今天在花蓮市和平廣場舉行，退役將領丘衛邦敲響和平鐘。（記者王錦義攝）

由反共護台志工聯盟等單位舉行的「退役將領挺身反共護台-大路跑大縱走」，今天在花蓮市和平廣場舉行，退役將領丘衛邦敲響和平鐘。（記者王錦義攝）

由反共護台志工聯盟等單位舉行的「退役將領挺身反共護台-大路跑大縱走」，今天在花蓮市和平廣場舉行。（記者王錦義攝）

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