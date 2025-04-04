為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    尹錫悅遭彈劾下台支持者崩潰哭喊 本人首發聲

    南韓憲法法院今上午宣告通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅也因此遭免職，甚至還有人坐地哭喊，質疑法官的判決不合法。（美聯社）

    南韓憲法法院今上午宣告通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅也因此遭免職，甚至還有人坐地哭喊，質疑法官的判決不合法。（美聯社）

    2025/04/04 13:45

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓憲法法院今上午宣告通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅也因此被免職。他稍早透過律師發表聲明表達遺憾，並稱自己無法回應大家的期待，深感痛心與抱歉，同時也向支持者表達感謝。

    針對彈劾案通過，尹錫悅的支持者今天也聚集在總統官邸外紛紛表達不滿，甚至還有人坐地哭喊，質疑法官的判決不合法。

    尹錫悅因去年宣布緊急戒嚴遭到國會彈劾，南韓憲法法院於今上午宣判彈劾案通過，尹錫悅被免職，南韓接下來將舉行大選選出繼任者。

    在彈劾案通過數小時後，尹錫悅也透過律師發表聲明，稱自己雖然能力有限，但一直以來都受到許多人的支持與鼓勵，對此他深懷感激。他也表示對於自己無法回應大家的期待深感痛心與抱歉，並稱「能夠為大韓民國服務，是我一生的榮幸」。他也強調未來依然會為國家與國民祈禱。

    彈劾案在事前就引發大批民眾關注，在總統府官邸外也聚集超過萬名支持尹錫悅的群眾，在憲法法院宣判結果後，支持者也對此表示不可置信、群情激憤，並紛紛痛批「這還能算是國家嗎」、「國家滅亡了」、「不要說謊」、「瘋到徹底了吧」，甚至還有支持者坐地放聲哭喊，質疑法官的判決不合法。

    不過也有支持彈劾的民眾表示，原本還擔心是否會被駁回，幸好最後彈劾案通過。

    部分反對彈劾尹錫烈的示威者聚集在憲法法院附近的集會上，在結果出爐後紛紛痛批「這還能算是國家嗎」、「國家滅亡了」、「不要說謊」。（彭博）

    部分反對彈劾尹錫烈的示威者聚集在憲法法院附近的集會上，在結果出爐後紛紛痛批「這還能算是國家嗎」、「國家滅亡了」、「不要說謊」。（彭博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播