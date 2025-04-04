尹錫悅遭彈劾下台支持者崩潰哭喊 本人首發聲

南韓憲法法院今上午宣告通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅也因此遭免職，甚至還有人坐地哭喊，質疑法官的判決不合法。（美聯社）

2025/04/04 13:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓憲法法院今上午宣告通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅也因此被免職。他稍早透過律師發表聲明表達遺憾，並稱自己無法回應大家的期待，深感痛心與抱歉，同時也向支持者表達感謝。

針對彈劾案通過，尹錫悅的支持者今天也聚集在總統官邸外紛紛表達不滿，甚至還有人坐地哭喊，質疑法官的判決不合法。

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尹錫悅因去年宣布緊急戒嚴遭到國會彈劾，南韓憲法法院於今上午宣判彈劾案通過，尹錫悅被免職，南韓接下來將舉行大選選出繼任者。

在彈劾案通過數小時後，尹錫悅也透過律師發表聲明，稱自己雖然能力有限，但一直以來都受到許多人的支持與鼓勵，對此他深懷感激。他也表示對於自己無法回應大家的期待深感痛心與抱歉，並稱「能夠為大韓民國服務，是我一生的榮幸」。他也強調未來依然會為國家與國民祈禱。

彈劾案在事前就引發大批民眾關注，在總統府官邸外也聚集超過萬名支持尹錫悅的群眾，在憲法法院宣判結果後，支持者也對此表示不可置信、群情激憤，並紛紛痛批「這還能算是國家嗎」、「國家滅亡了」、「不要說謊」、「瘋到徹底了吧」，甚至還有支持者坐地放聲哭喊，質疑法官的判決不合法。

不過也有支持彈劾的民眾表示，原本還擔心是否會被駁回，幸好最後彈劾案通過。

部分反對彈劾尹錫烈的示威者聚集在憲法法院附近的集會上，在結果出爐後紛紛痛批「這還能算是國家嗎」、「國家滅亡了」、「不要說謊」。（彭博）

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