胡鑫宇遺體距學校幾百公尺搜索百日找不到？江西警解釋

中國江西省15歲高中生胡鑫宇離奇失蹤100多天，f最終在距學校不到1公里內的樹林中尋獲遺體。（取自微博）

2023/02/02 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕去年10月失蹤的中國江西省住宿學校致遠中學15歲學生胡鑫宇，遺體於上月28日在距離學校不到1公里的樹林內尋獲，上千警力搜索長達3個月竟未能發現，引發外界質疑案情不單純，對此江西警方表示，因該區域植被茂密，未發現異常情況，也就沒有繼續深入搜尋。

綜合中國媒體報導，江西省、市、縣聯合工作專班今（2日）召開記者會，說明胡鑫宇事件，官媒《央視》罕見地對這場地方社會案件記者會進行直播，在胡鑫宇通報失蹤後，當地警方動員上千人搜索100多天無果，最後竟在距離學校不到1公里的樹林內尋獲其遺體，引發外界質疑。

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對此，警方稱，不曾進入距離學校不到100公尺糧倉的原因，是因為該糧倉圍牆高約5米，內部主要區域裝有監視器，門口有守衛24小時值守並養有護院犬，未經許可，禁止進入。

警方表示，發現屍體的位置與胡生宿舍直線距離為226公尺，步行距離約400公尺，先後展開4次搜尋，對糧倉進行了走訪，但胡生縊吊地點位於院內約9300平方米樹林區域內，未搜尋到位。

搜索人員前往事發現場附近的樹林窪地時，該區域植被茂密，未發現異常情況，也就沒有繼續深入搜尋，而是要求該單位繼續開展自查工作，發現異常情況後要及時報告，警方坦言存在缺失，未來會改進。

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