中國少年胡鑫宇命案官方定調輕生 中媒曝他曾說「試著銷聲匿跡」

中國15歲少年胡鑫宇離奇死亡案疑點重重，江西官方今（2）日召開記者會，定調胡鑫宇是輕生死亡。（圖翻攝自微博）

2023/02/02 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國15歲少年胡鑫宇離奇死亡案疑點重重，江西官方今（2）日召開記者會，定調胡鑫宇是輕生死亡，中國媒體亦隨之曝光胡男生前日記和社群軟體內容，指他曾在文章留下負面字眼，也曾提到自己「試著銷聲匿跡」，認為活著沒意思。

胡鑫宇於去年10月14日失蹤，警方曾在其寄宿學校致遠高中搜索附近山區，卻一無所獲，最終胡鑫宇被人發現陳屍在距離學校數百公尺的樹林內，此案引起中國網友關注，直指警方辦案不力，竟在其失蹤106天後才尋獲遺體。

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根據中媒《封面新聞》報導，上饒市公安局長徐添翼在記者會上透露，胡男考上致遠高中後曾在課本寫下「終於知道失眠的人的痛苦了」，胡男飽受注意力集中困難、認知功能障礙等困擾，導致多門科目考試成績墊底，胡男更曾向同學透露，即便想去聽課，仍無法集中精神，一度說出「人活著有什麼意義，我們壓力大，活著沒意思」。

失蹤當天，胡鑫宇寫下「整日都沒有抬頭聽課，甚至書都沒打開」，除了傳達無法認真聽講上課內容，也在筆記本和課本留下負面字眼，如「新環境真的難適應，我這內向的性格真煩，也不能全怪性格吧，畢竟自己就是這樣一個人，可以通過寫東西來緩解一下這份心情。」

此外，胡男也在社群軟體上表示「我試著銷聲匿跡，原來我真的無人問津」，猜測他情緒不穩，間接引發生理問題，諸如進食異常、食慾減退、飯量減少等異常，亦常感受到內疚自責、無力、痛苦、絕望。

在失蹤前1個月，胡鑫宇與母親曾有過3次通話，他在電話中哭訴不想讀書，想回家，在失蹤前幾日，胡男獨自前往宿舍頂樓陽台，朝校外樹林方向觀望，失蹤當天也曾攜帶錄音筆再度前往陽台。

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