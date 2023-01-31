為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德國駭人命案！女子試圖假死脫身 在IG尋找容貌相近者獵殺

    德國巴伐利亞邦女子為了假死擺脫目前的身分，竟在IG尋找容貌相近的女子並約出來殺害。巴伐利亞邦警車示意圖。（歐新社）

    德國巴伐利亞邦女子為了假死擺脫目前的身分，竟在IG尋找容貌相近的女子並約出來殺害。巴伐利亞邦警車示意圖。（歐新社）

    2023/01/31 10:09

    〔即時新聞／綜合報導〕德國巴伐利亞邦因戈施塔特（Ingolstadt）傳出駭人命案，伊拉克裔23歲女子沙拉本（Sharaban K）為了假死擺脫目前的身分，竟在IG尋找容貌相近的女子並約出來殺害，全案雖在去年發生但檢方直到本月30日才曝光案情。

    《衛報》報導，2022年8月，1輛停放在因戈施塔特路邊的賓士內發現年輕女性遺體，全身被狂捅50多刀且臉部完全毀容，原先以為死者是居住在慕尼黑的美容師沙拉本，但法醫解剖後察覺狀況有異，最終確認受害者是巴登-符騰堡邦的阿爾及利亞裔23歲美妝部落客卡迪亞（Khadidja O）。

    因戈施塔特檢察官格里瑟（Veronika Grieser）表示，經過調查後發現兇嫌沙拉本深陷家庭糾紛，希望假死並躲藏起來，為此她在社交媒體上創建了許多化名帳號，尋找多名和她外表相似的女性一一聯繫碰面，但一開始並沒有成功。

    沙拉本後來找到和她一樣有黑色長髮、相似膚色和喜歡畫濃妝的卡迪亞，以提供化妝品引誘她出來相見。作案當天，沙拉本和科索沃裔23歲同夥夏基爾（Sheqir K）開著賓士外出，前往受害者的公寓將其載走，並在郊外誘騙她下車後亂刀砍死，接著再將死者抬回賓士後座。

    2名兇嫌隨後將載有遺體的車輛停到多瑙河岸的住宅區旁，並引導沙拉本父母發現車輛，藉此創造出沙拉本死亡的假象，幸好法醫察覺事情不對勁，這才讓沙拉本、夏基爾迅速落網，2人受審後預計最高將面臨無期徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄雙屍命案！墜樓女兇嫌曾控：被騙賣房、花幾十萬買營養品
    2023/01/29 13:47

    高雄雙屍命案！墜樓女兇嫌曾控：被騙賣房、花幾十萬買營養品
    人倫悲劇！日本13歲小孩 疑亂刀砍死母親
    2023/01/17 12:39

    人倫悲劇！日本13歲小孩 疑亂刀砍死母親
    6男認識她後接連死亡 日本女死刑犯驚傳吃飯噎住喪命
    2023/01/15 14:19

    6男認識她後接連死亡 日本女死刑犯驚傳吃飯噎住喪命
    驚！ 加州大學柏克萊分校 多年未用建物內發現人類骨骸
    2023/01/15 11:12

    驚！ 加州大學柏克萊分校 多年未用建物內發現人類骨骸
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播