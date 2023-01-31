德國駭人命案！女子試圖假死脫身 在IG尋找容貌相近者獵殺

德國巴伐利亞邦女子為了假死擺脫目前的身分，竟在IG尋找容貌相近的女子並約出來殺害。巴伐利亞邦警車示意圖。（歐新社）

2023/01/31 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕德國巴伐利亞邦因戈施塔特（Ingolstadt）傳出駭人命案，伊拉克裔23歲女子沙拉本（Sharaban K）為了假死擺脫目前的身分，竟在IG尋找容貌相近的女子並約出來殺害，全案雖在去年發生但檢方直到本月30日才曝光案情。

據《衛報》報導，2022年8月，1輛停放在因戈施塔特路邊的賓士內發現年輕女性遺體，全身被狂捅50多刀且臉部完全毀容，原先以為死者是居住在慕尼黑的美容師沙拉本，但法醫解剖後察覺狀況有異，最終確認受害者是巴登-符騰堡邦的阿爾及利亞裔23歲美妝部落客卡迪亞（Khadidja O）。

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因戈施塔特檢察官格里瑟（Veronika Grieser）表示，經過調查後發現兇嫌沙拉本深陷家庭糾紛，希望假死並躲藏起來，為此她在社交媒體上創建了許多化名帳號，尋找多名和她外表相似的女性一一聯繫碰面，但一開始並沒有成功。

沙拉本後來找到和她一樣有黑色長髮、相似膚色和喜歡畫濃妝的卡迪亞，以提供化妝品引誘她出來相見。作案當天，沙拉本和科索沃裔23歲同夥夏基爾（Sheqir K）開著賓士外出，前往受害者的公寓將其載走，並在郊外誘騙她下車後亂刀砍死，接著再將死者抬回賓士後座。

2名兇嫌隨後將載有遺體的車輛停到多瑙河岸的住宅區旁，並引導沙拉本父母發現車輛，藉此創造出沙拉本死亡的假象，幸好法醫察覺事情不對勁，這才讓沙拉本、夏基爾迅速落網，2人受審後預計最高將面臨無期徒刑。

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