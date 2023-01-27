中國官媒宣稱全球近9成受訪者讚賞防疫 網諷︰怎麼不是99％

中國官媒之一的「中國環球電視網」（CGTN）近期發布一份民調聲稱，全球有88.1%的受訪者讚賞中國3年來的防疫成果。（法新社）

2023/01/27 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，卻在去年12月底突然大幅鬆綁防疫，更在本月8日全面開放邊境，進而引發各國恐慌並紛紛祭出專屬入境防疫條款。然而，中國官媒卻在近期發布一份民調宣稱，全球有88.1%的受訪者讚賞中國3年來的防疫成果。

據「中國環球電視網」（CGTN）26日報導，由CGTN智庫聯合中國人民大學國家治理與輿論生態研究院，共同面向全球所發起一項民意調查顯示，有88.1%的受訪者認可中國自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發3年來的防疫成果，且這一比例在亞洲、非洲和拉丁美洲的國家受訪者中高達93.4%。

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該項民意調查還顯示，有71.6%受訪者「充分肯定」中國對防疫政策進行動態調整的做法，並對於中國在對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）實施「乙類乙管」前所作的準備工作，高達76.2%受訪者認為是「積極有效的」。

另據其他中媒報導，CGTN民調內容還提到中國在疫情3年間，經濟實現年均4.5%的增長，並積極支持全球抗疫。因此，有86.8%受訪者肯定中國「高效統籌疫情防控」和經濟社會發展的成果；更有85.2%受訪者「高度讚賞」中國為全球抗疫作出的貢獻；另有77.7%受訪者認為西方媒體指責中國疫情的報導，內容皆帶有政治偏見。

雖據CGTN聲稱，該民調調查範圍涵蓋了包括美、英、法、德、義等西方國家在內的全球21個國家，然而他們並未揭露抽樣方式和受訪者人數等內容，且CGTN是中國中央廣播電視總台旗下的國際頻道，過去多次為中國政府進行大內宣、大外宣等報導，而讓部分中國網友和外國網友對這份調查抱持懷疑態度。

不少網友紛紛表示，「不要臉的程度，讓人嘆為觀止」、「調查問卷是發給留學生或海外華人的吧？」、「是多沒自信才需要外國人認可自己的政策」、「讚賞嚴防死守時把人關在家里餓肚子，也讚賞徹底躺平時數百萬人病死，又贏了」、「剛辦完喪禮的中國訪民表示︰如果我們這樣都能算防疫成功，那國外一定是更加水深火熱的」。

另有網友歪樓表示，「怎麼不是99.8」、「居然不是99%，看來還是不夠自信啊」、「居然有超過5個百分點的人對防疫不滿。極權國家統計結果不是90%以上已經非常說明問題了」、「可能它的選項是：A非常滿意、B十分讚賞、C萬分讚賞、D萬分滿意，沒有其他選項」。

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