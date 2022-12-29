多國微博PO文「歡迎中國客」 網友高潮︰小日本多學大國格局

這幾日中國微博出現名為「多國發微博歡迎中國遊客到訪旅遊」的最新熱門PO文Hashtag。示意圖。（路透）

2022/12/29 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國26日宣布放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫政策，並預定明年1月8日起解除出入境旅遊管制，令各國拉警報，並在這幾日陸續頒布針對中國旅客的入境防疫新規。然而該舉引起部分中國網友不滿，覺得被刻意針對，更在微博附上「多國對來自中國旅客查核酸」 的Hashtag來發文謾罵。

不過，中國微博這幾日有關出國旅遊的貼文，出現名為「多國發微博歡迎中國遊客到訪旅遊」 的最新熱門Hashtag，這些貼文皆提到泰國、澳洲、紐西蘭、加拿大、丹麥、挪威、荷蘭、瑞士、西班牙、葡萄牙、奧地利、以色列等國觀光局，紛紛在各自的官方微博帳號PO文表示「歡迎中國旅客」。其中，法國更是使用駐中大使館官方微博 PO文，且在文中非常熱切地表示，「中國朋友，法國張開雙臂歡迎你們！」。

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這些貼文一出，令無數中國網友嗨翻，而紛紛留言表示道，「感謝大氣的法國領館」、「為了錢可真夠可以的」、「這就是國家影響力恢復第一步！」、「去你想去的地方，去見你想見的人」、「法國一直比較親中，世界盃竟然一幫叛徒支持阿根廷」、「我翻譯一下，外國：中國的朋友們！我們的經濟建設需要你們！」、「中國開放，這麽多國家歡迎中國，肯定有很多人為了吸引中國遊客為了錢，但還是有一種感動。」

更有中國網友以此來狠酸，那些已頒布針對中國旅客的有相關專屬入境管制的國家，其中又以嘲諷日本居多，「小日本多學學大國格局！」、「躺廢們趕快去把鬼子的門給砸了」、「日本這滿身是屎的也在乎別人身上臭不臭」、「看看人家法國的格局！日本真的丟人」、「MD，小日本兒來中國的陽人隔離14+7」、「那個岸田啊，真是面由心生啊」、「大家有骨氣點，以後別去日本旅遊」。

然而儘管無數中國網友在微博歡慶「被歡迎」一事，但目前仍有不少國家自27日起，針對中國出境者頒布多項嚴格的防疫政策，包含台灣、日本、南韓、印度、美國、義大利等國。而被無數中國網友大肆批判的日本，則是全球首個針對來自中國、或有7日內旅遊史的入境者加強檢疫措施的國家。

此外，被中國網友特別讚賞的法國，傳出法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已下令，「採取必要措施保護國人」，除了密切關注中國疫情，還將與歐洲各國合作，嚴擬出符合規範的防疫政策。

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法國、泰國、澳洲、紐西蘭、加拿大、丹麥、挪威、荷蘭、瑞士、西班牙、葡萄牙、奧地利、以色列等國觀光局噢大使館，紛紛在各自的官方微博帳號PO文表示「歡迎中國旅客」。（圖擷取自中國微博）

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