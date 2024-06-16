藍白立委擴權！意外造成「青鳥醬油」熱賣

因青鳥行動，青鳥醬油成為溪州尚水的熱賣商品。（記者顏宏駿攝）

2024/06/16 10:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕藍白強推國會擴權法，意外引發「溪州尚水」一款醬油熱賣！端午節前後，很多民眾指名購買「青鳥醬油」，原來該店有一款用台灣中部田間經常出現的鳥類「黑枕藍鶲」為圖騰的醬油，由於形象如「青鳥」化身，很多支持該行動的民眾特別買來送人。

「溪州尚水」由前北農總經理吳音寧創立，端午節前夕於溪州市區成立「黑金商店」實體店面，店面新開，「青鳥醬油」成為爆買商品。

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店長巫宛萍說，這真的是誤打誤撞，因為這款產品是在今年初推出，當時還沒有「青鳥行動」。「青鳥」是商品設計師的想法，因為尚水的醬油是委託製作，用的是在地農民種植的「青仁黑豆」，便以田間具有青色羽毛的「黑枕藍鶲」作為商品圖騰。

巫宛萍表示，溪州尚水有多項產品，都是在地農民的心血結晶，因為要凸顯在地，便以多項在地鳥類、青蛙作為產品圖騰以區別，先有「青鳥醬油」再有「青鳥行動」，她們很高興這項產品因青鳥行動而熱賣，也全力支持青鳥行動的主張。

他說，為保障國內的糧食安全，農業部鼓勵農民種植雜糧旱作，溪州不少農民選擇種植黑豆，如何創造黑豆的價值？他們拿來做成黑豆醬油，這是國內極少數用國產黑豆釀製的醬油，風味獨特。

黑枕藍鶲經常出現在中部田間。（擷圖自維基百科）

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