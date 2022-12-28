中國疫情大爆發！鐵桿兄弟北韓馬上「禁中國公民入境」

網友在推特上分享，北韓針對中國發布最新入境政策，將「暫時禁止中國公民入境。」（美聯社、圖翻攝自推特；本報合成）

2022/12/28 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國放寬防疫管制措施導致武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發，不過北京當局卻決定1月8日起解除出入境管制，對此日本政府緊急宣布從12月30日起，將全面加強對中國旅客的入境限制。如今有網友在推特上分享一段訊息，表示北韓當局也發布新的入境政策，將「暫時禁止中國公民入境。」

中國國家生健康委員會26日宣布，將從明年1月8日起，放寬中國的出入境，不再對感染者進行隔離，並解除入境隔離措施。面對仍處於疫情爆發期的中國，日本首相岸田文雄27日下令，所有從中國入境的旅客或7天內曾到過中國境內的旅客，入境日本將強制接受檢測，若發現為陽性，將會強制隔離7天。

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不過隨著日本對中國當局發布的政策做出對應之外，有網友在推特上分享一張「目的地出入境政策重要提醒」的截圖，其中作為中國「鐵桿兄弟」的北韓也發出聲明表示「暫時禁止中國公民入境，另對包括北韓公民在內的所有近期入境人員進行30天隔離觀察。」

中國當局宣布明年1月8日起，放寬國家出入境，不再對感染者進行隔離措施，並解除入境隔離措施；示意圖。（美聯社）

網友在推特上分享，北韓針對中國發布最新入境政策，將「暫時禁止中國公民入境。」（圖翻攝自推特）

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