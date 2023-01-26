教宗方濟各首發聲 ：不應邊緣化或歧視同性戀

教宗聖方濟各日前首度針對同性戀議題發聲，認為同性戀不應被歧視或被邊緣化。（美聯社）

2023/01/26 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）日前接受媒體訪問時批評定罪同性戀的法律是不公正的，並引用天主教教義問答表示「同性戀應被尊重對待」，不應被邊緣化或被歧視。方濟各首次針對同性戀議題公開發表談話，LGBTQ族群權益倡議者也將方濟各的言論譽為新里程碑。

天主教教宗方濟各於24日接受《美聯社》獨家專訪，方濟各在訪談中承認，世界上某些地區的天主教主教（bishop）支持定罪同性戀，或是歧視LGBTQ族群；但對他而言，同性戀並非犯罪，而是一種根源於「罪惡」的問題。

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不過，方濟各指出，同性戀之所以會跟罪惡有所牽連，得歸因於文化背景。他也認為主教需經歷一段革新過程，才能進一步認可不同性傾向族群的個人尊嚴。方濟各這番言論被同性戀權利倡議者譽為「新里程碑」，同時也是他首次針對同性戀議題發表評論。

全球仍有一些國家將同性戀視為犯罪，方濟各抨擊這些法律並不公正，並表示教會應該、且可以努力終結侵犯隱私權的法律；此外，他引用天主教教義問答，認為同性戀者必須受到歡迎和尊重，不應被邊緣化或被歧視。

方濟各提到，「我們都是上帝的孩子，上帝就愛我們本來的樣子，也愛我們為個人尊嚴而戰的力量」，公開呼籲那些支持定罪同性戀的主教應「歡迎LGBTQ族群進入教堂」。

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