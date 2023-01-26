為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    教宗方濟各首發聲 ：不應邊緣化或歧視同性戀

    教宗聖方濟各日前首度針對同性戀議題發聲，認為同性戀不應被歧視或被邊緣化。（美聯社）

    教宗聖方濟各日前首度針對同性戀議題發聲，認為同性戀不應被歧視或被邊緣化。（美聯社）

    2023/01/26 10:22

    〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）日前接受媒體訪問時批評定罪同性戀的法律是不公正的，並引用天主教教義問答表示「同性戀應被尊重對待」，不應被邊緣化或被歧視。方濟各首次針對同性戀議題公開發表談話，LGBTQ族群權益倡議者也將方濟各的言論譽為新里程碑。

    天主教教宗方濟各於24日接受《美聯社》獨家專訪，方濟各在訪談中承認，世界上某些地區的天主教主教（bishop）支持定罪同性戀，或是歧視LGBTQ族群；但對他而言，同性戀並非犯罪，而是一種根源於「罪惡」的問題。

    不過，方濟各指出，同性戀之所以會跟罪惡有所牽連，得歸因於文化背景。他也認為主教需經歷一段革新過程，才能進一步認可不同性傾向族群的個人尊嚴。方濟各這番言論被同性戀權利倡議者譽為「新里程碑」，同時也是他首次針對同性戀議題發表評論。

    全球仍有一些國家將同性戀視為犯罪，方濟各抨擊這些法律並不公正，並表示教會應該、且可以努力終結侵犯隱私權的法律；此外，他引用天主教教義問答，認為同性戀者必須受到歡迎和尊重，不應被邊緣化或被歧視。

    方濟各提到，「我們都是上帝的孩子，上帝就愛我們本來的樣子，也愛我們為個人尊嚴而戰的力量」，公開呼籲那些支持定罪同性戀的主教應「歡迎LGBTQ族群進入教堂」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    致函教宗響應和平文告 蔡總統：黑暗未曾勝過光
    2023/01/23 21:42

    致函教宗響應和平文告 蔡總統：黑暗未曾勝過光
    忽視中國人權問題 澳大利亞已故樞機主教批教宗統治是災難
    2023/01/13 13:51

    忽視中國人權問題 澳大利亞已故樞機主教批教宗統治是災難

    把握假期最後倒數 追劇看電影攏D+
    前教宗本篤十六世親信出書 揭露兩任教宗緊張關係
    2023/01/12 22:39

    前教宗本篤十六世親信出書 揭露兩任教宗緊張關係
    正告普廷！教宗發表耶誕文告 促結束「無意義」烏克蘭戰爭
    2022/12/25 21:52

    正告普廷！教宗發表耶誕文告 促結束「無意義」烏克蘭戰爭

    FERRAGAMO 2023 農曆新年限定系列
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播