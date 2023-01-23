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    轉投靠俄羅斯？ 布吉納法索要求法國1個月內撤軍

    非洲國家布吉納法索去年發生軍事政變後，立場開始倒向俄羅斯，與法國關係逐漸交惡，政府甚至不再允許法國軍隊在其國土駐兵，並要求他們在一個月內離開。（路透資料照）

    非洲國家布吉納法索去年發生軍事政變後，立場開始倒向俄羅斯，與法國關係逐漸交惡，政府甚至不再允許法國軍隊在其國土駐兵，並要求他們在一個月內離開。（路透資料照）

    2023/01/23 17:19

    〔即時新聞／綜合報導〕西非洲內陸國家布吉納法索去年發生軍事政變後，立場開始倒向俄羅斯，與法國關係逐漸交惡，政府甚至不再允許法國駐軍，要求一個月內離開。

    綜合媒體報導，布吉納法索與法國2018年曾簽署讓法國軍部隊駐紮境內的協議，然而布吉納法索政府上週三（1月18日）不僅公開譴責這個協議條款，也要求法軍在一個月內撤軍。

    據報導，目前布吉納法索仍有400名法國特種部隊駐紮，目的是幫助布吉納法索政府對抗自薩赫勒地區與鄰國馬利擴散到境內的伊斯蘭叛亂份子，但隨著去年1月「政變」軍政府上台後，布吉納法索合作對象逐漸轉為俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團（Wagner Group）」。

    法國身為布吉納法索的前殖民母國，近幾個月來兩國關係降溫。吉納法索最近也發生幾次示威，上週五首都瓦加杜古居民走上街頭抗議，示威者的訴求大多與政府立場一致，要求法軍離開。

    另外《法新社》指出，目前布吉納法索考慮轉向投靠俄羅斯。去年12月初，布國總理坦貝拉（Apollinaire Kyélem de Tembela）就曾悄悄訪俄，而上週他在與俄國大使薩爾蒂科夫（Alexey Saltykov）會晤後也直言俄羅斯是一個好夥伴，認為「兩國夥伴關係必須加強」。

    報導也指出，布吉納法索並非第一個要求法軍離開的國家。法軍在布吉納法索鄰國馬利境內駐紮約9年，馬利政府去年夏天也要求法國反恐部隊離開，致使這2400人部隊移往附近的尼日與查德。有諸多消息指出，事實上馬利政府已在2021年底引進瓦格納集團，不過遭到馬利政府否認。

    上週五首都瓦加杜古居民走上街頭抗議，示威者的訴求大多與政府立場一致，要求法軍離開。（路透資料照）

    上週五首都瓦加杜古居民走上街頭抗議，示威者的訴求大多與政府立場一致，要求法軍離開。（路透資料照）

    上週五首都瓦加杜古居民走上街頭抗議，示威者的訴求大多與政府立場一致，要求法軍離開。（路透資料照）

    上週五首都瓦加杜古居民走上街頭抗議，示威者的訴求大多與政府立場一致，要求法軍離開。（路透資料照）

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