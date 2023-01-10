稱烏東戰場無比血腥 瓦格納集團創辦人大讚烏軍「勇敢」

瓦格納傭兵集團創辦人普里格津（見圖）表示，烏東索列達爾戰役十分血腥，並稱讚烏軍了烏軍的鬥志。（美聯社、路透資料照；本報合成）

2023/01/10 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭軍隊目前正在烏東激烈爭奪索列達爾鎮（Soledar）的控制權，為俄羅斯效力的瓦格納傭兵集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）今（10）日表示，兩軍在城鎮外頭的一系列戰鬥非常血腥，而他同時也稱讚了對手的鬥志。

《法新社》報導，普里格津在社交平台Telegram上PO文表示，「在索列達爾東部外圍發生了非常血腥的戰鬥。烏克蘭的武裝部隊正光榮地守衛索列達爾的領土。」

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普里格津也駁斥了有關烏克蘭軍隊逃亡的傳聞，「烏克蘭軍隊為了巴赫姆特（Bakhmut）與索列達爾勇敢而戰。有關他們大規模逃跑的報導不是真的。」

索列達爾距離巴赫姆特約15公里，兩座城市是近幾個月的主要戰場，而俄軍目前的戰略目標就是佔領巴赫姆特。

普里格津先前指出，索列達爾被瓦格納的部隊視為進攻重點，並稱他們為了攻占該鎮的行政大樓而進行了血戰。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）週一在談話中指出，烏軍正在抵禦俄軍對索列達爾「新一波且更加猛烈」的攻勢，英國國防部在週一發布的報告中也指出，索列達爾的大部分區域可能已遭俄軍占領。

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