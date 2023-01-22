為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德國別再拖了！波羅的海3小國：快送豹-2戰車到烏克蘭

    「波羅的海三國」愛沙尼亞外交部長（左）、拉脫維亞外交部長（中）與立陶宛外交部長（右）週六聯合聲明，德國作為歐洲主要大國，須承擔幫助烏克蘭的責任，同時盡快將戰車送到烏克蘭。（法新社、歐新社）

    「波羅的海三國」愛沙尼亞外交部長（左）、拉脫維亞外交部長（中）與立陶宛外交部長（右）週六聯合聲明，德國作為歐洲主要大國，須承擔幫助烏克蘭的責任，同時盡快將戰車送到烏克蘭。（法新社、歐新社）

    2023/01/22 19:35

    〔即時新聞／綜合報導〕「波羅的海三國」拉脫維亞、愛沙尼亞與立陶宛週六（21日）聯合聲明，德國作為歐洲主要大國，必須承擔起幫助烏克蘭的責任，呼籲德國將戰車派往烏克蘭。各界施加壓力進一步迫使德國加快行動，以對抗俄羅斯的侵略。

    綜合媒體報導，針對德國和西方盟友是否同意將其「豹-2（Leopard 2）」戰車送到烏克蘭，愛沙尼亞外交部長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）在推特發文說：「我們愛沙尼亞，還有拉脫維亞及立陶宛的外交部長向德國呼籲，立即向烏克蘭提供豹-2戰車」。

    雷恩薩魯進一布說，「為了阻止俄羅斯侵略，還有幫助烏克蘭，及盡速恢復歐洲和平，德國作為歐洲的主要大國，有義務擔起責任」。

    拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）與立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）也分別發出同樣的聲明。

    據報導，俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，引起波羅的海三國的擔憂，儘管這三國自1991年蘇聯垮台後恢復獨立，並成為北約成員國，仍無法輕忽俄羅斯的潛在攻擊。

    另外，俄羅斯近日增加砲擊頓巴斯（Donbas）主要前線外的烏東部地區，俄羅斯國防部週六透露，經過俄軍在札波羅熱地區（Zaporizhzhia）攻勢，現在軍隊處於更有利的位置。

    報導也指出，德國新任國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）昨（21）日說明，他打算盡速訪問烏克蘭，他也補充，對於戰車問題，德國正與美國和其他國際盟友密切討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍宣稱摧毀美援「M1艾布蘭」戰車 烏打臉：我們根本沒這款
    2023/01/22 18:50

    俄軍宣稱摧毀美援「M1艾布蘭」戰車 烏打臉：我們根本沒這款
    壓力扛不住了？德媒：德國擬援烏19輛舊型豹-2戰車
    2023/01/22 17:18

    壓力扛不住了？德媒：德國擬援烏19輛舊型豹-2戰車

    銓泰環能備齊戰力 助政府淨零排碳
    塞浦路斯擬援烏T-80U換豹-2 這款戰車南韓竟也有
    2023/01/22 16:18

    塞浦路斯擬援烏T-80U換豹-2 這款戰車南韓竟也有
    俄軍攻勢再起 烏北、南地區遭猛烈砲轟
    2023/01/22 15:40

    俄軍攻勢再起 烏北、南地區遭猛烈砲轟

    江詩丹頓全新腕錶 薈萃東西方藝術之美
    日媒爆岸田文雄將出訪烏克蘭 最快2月與澤倫斯基碰面
    2023/01/22 15:21

    日媒爆岸田文雄將出訪烏克蘭 最快2月與澤倫斯基碰面
    影片曝光！ 俄記者與俄軍拍攝宣傳片 遭烏軍砲擊炸傷倒地哀嚎
    2023/01/22 14:44

    影片曝光！ 俄記者與俄軍拍攝宣傳片 遭烏軍砲擊炸傷倒地哀嚎
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播