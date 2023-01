德國別再拖了！波羅的海3小國：快送豹-2戰車到烏克蘭

2023/01/22 19:35

〔即時新聞/綜合報導〕「波羅的海三國」拉脫維亞、愛沙尼亞與立陶宛週六(21日)聯合聲明,德國作為歐洲主要大國,必須承擔起幫助烏克蘭的責任,呼籲德國將戰車派往烏克蘭。各界施加壓力進一步迫使德國加快行動,以對抗俄羅斯的侵略。

綜合媒體報導,針對德國和西方盟友是否同意將其「豹-2(Leopard 2)」戰車送到烏克蘭,愛沙尼亞外交部長雷恩薩魯(Urmas Reinsalu)在推特發文說:「我們愛沙尼亞,還有拉脫維亞及立陶宛的外交部長向德國呼籲,立即向烏克蘭提供豹-2戰車」。

雷恩薩魯進一布說,「為了阻止俄羅斯侵略,還有幫助烏克蘭,及盡速恢復歐洲和平,德國作為歐洲的主要大國,有義務擔起責任」。

拉脫維亞外交部長林克維奇斯(Edgars Rinkēvičs)與立陶宛外交部長藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)也分別發出同樣的聲明。

We, ???????? ???????? ???????? Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard.