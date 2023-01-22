德國別再拖了！波羅的海3小國：快送豹-2戰車到烏克蘭

「波羅的海三國」愛沙尼亞外交部長（左）、拉脫維亞外交部長（中）與立陶宛外交部長（右）週六聯合聲明，德國作為歐洲主要大國，須承擔幫助烏克蘭的責任，同時盡快將戰車送到烏克蘭。（法新社、歐新社）

2023/01/22 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕「波羅的海三國」拉脫維亞、愛沙尼亞與立陶宛週六（21日）聯合聲明，德國作為歐洲主要大國，必須承擔起幫助烏克蘭的責任，呼籲德國將戰車派往烏克蘭。各界施加壓力進一步迫使德國加快行動，以對抗俄羅斯的侵略。

綜合媒體報導，針對德國和西方盟友是否同意將其「豹-2（Leopard 2）」戰車送到烏克蘭，愛沙尼亞外交部長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）在推特發文說：「我們愛沙尼亞，還有拉脫維亞及立陶宛的外交部長向德國呼籲，立即向烏克蘭提供豹-2戰車」。

請繼續往下閱讀...

雷恩薩魯進一布說，「為了阻止俄羅斯侵略，還有幫助烏克蘭，及盡速恢復歐洲和平，德國作為歐洲的主要大國，有義務擔起責任」。

拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）與立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）也分別發出同樣的聲明。

We, ???????? ???????? ???????? Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard. — Urmas Reinsalu （@UrmasReinsalu） January 21, 2023

據報導，俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，引起波羅的海三國的擔憂，儘管這三國自1991年蘇聯垮台後恢復獨立，並成為北約成員國，仍無法輕忽俄羅斯的潛在攻擊。

另外，俄羅斯近日增加砲擊頓巴斯（Donbas）主要前線外的烏東部地區，俄羅斯國防部週六透露，經過俄軍在札波羅熱地區（Zaporizhzhia）攻勢，現在軍隊處於更有利的位置。

報導也指出，德國新任國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）昨（21）日說明，他打算盡速訪問烏克蘭，他也補充，對於戰車問題，德國正與美國和其他國際盟友密切討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法