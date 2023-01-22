壓力扛不住了？德媒：德國擬援烏19輛「舊型」豹-2戰車

德國現役最新進的豹-2A7V主戰車，加裝了以色列拉斐爾先進防禦系統公司研發的「戰利品主動防禦系統」（Trophy Active Protection System ）。（取自以色列國防部官網）

2023/01/22 17:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕20日在德國召開的「烏克蘭防務聯繫小組」會議最終未能就向烏克蘭提供「豹-2」主戰車（MBT）達成決議，不過德國國防部長皮斯托瑞斯21日宣布近期將親訪烏克蘭，可能讓事情出現轉機。據德國《明鏡》（DerSpiegel）週刊21日報導，德國軍方準備向烏克蘭交付19輛主要用於在演習中模擬敵軍戰車的「舊型」豹-2。

報導稱，德國國防部早在去年春天就制定了德國聯邦國防軍編內所有現有豹-2戰車的清單，其中部分可以在不降低德軍防禦能力的前提下交給基輔。

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得以看到該文件的《明鏡》報導稱：「根據清單，聯邦國防軍共有312輛不同批次生產的豹-2戰車，其中99輛於（去年）5月在國防工業車廠進行維修預防性工作，1輛已經退役。」

據報導，德國聯邦國防軍有212輛可以運轉的2A5、2A6、2A7型和最先進的豹式戰車。消息人士告訴《明鏡》，其中最老舊和不具有實戰用途的戰車可以轉讓給烏克蘭，2A5型號將首先放棄，因為它們僅用於演習。

報導稱：「聯邦國防軍可以（向基輔）交付19輛豹2A5型號。根據清單，它們目前在陸軍戰鬥訓練中心被用於『代表敵方力量』，即在演習期間模擬敵方戰車。」

豹-2A5，一般稱為Strv 122，於1995年末投入現役。是基於「豹2改良案1型」和「豹2改良案2型」（TVM1、2）的統合上去改裝的，增加了炮塔頂端和前方的裝甲，改良指揮和射控系統。

德國《商業內幕》雜誌21日援引德國國防部多位消息人士說法報導，德國前防長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）在辭職前一週，支持在「烏克蘭防務聯繫小組」會議前夕，禁止對聯邦國防軍現有豹式戰車進行清點，因為擔心盟國在向基輔供應問題上對總理蕭茲施壓。

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