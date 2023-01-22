為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    壓力扛不住了？德媒：德國擬援烏19輛「舊型」豹-2戰車

    德國現役最新進的豹-2A7V主戰車，加裝了以色列拉斐爾先進防禦系統公司研發的「戰利品主動防禦系統」（Trophy Active Protection System ）。（取自以色列國防部官網）

    德國現役最新進的豹-2A7V主戰車，加裝了以色列拉斐爾先進防禦系統公司研發的「戰利品主動防禦系統」（Trophy Active Protection System ）。（取自以色列國防部官網）

    2023/01/22 17:18

    〔編譯陳成良／綜合報導〕20日在德國召開的「烏克蘭防務聯繫小組」會議最終未能就向烏克蘭提供「豹-2」主戰車（MBT）達成決議，不過德國國防部長皮斯托瑞斯21日宣布近期將親訪烏克蘭，可能讓事情出現轉機。據德國《明鏡》（DerSpiegel）週刊21日報導，德國軍方準備向烏克蘭交付19輛主要用於在演習中模擬敵軍戰車的「舊型」豹-2。

    報導稱，德國國防部早在去年春天就制定了德國聯邦國防軍編內所有現有豹-2戰車的清單，其中部分可以在不降低德軍防禦能力的前提下交給基輔。

    得以看到該文件的《明鏡》報導稱：「根據清單，聯邦國防軍共有312輛不同批次生產的豹-2戰車，其中99輛於（去年）5月在國防工業車廠進行維修預防性工作，1輛已經退役。」

    據報導，德國聯邦國防軍有212輛可以運轉的2A5、2A6、2A7型和最先進的豹式戰車。消息人士告訴《明鏡》，其中最老舊和不具有實戰用途的戰車可以轉讓給烏克蘭，2A5型號將首先放棄，因為它們僅用於演習。

    報導稱：「聯邦國防軍可以（向基輔）交付19輛豹2A5型號。根據清單，它們目前在陸軍戰鬥訓練中心被用於『代表敵方力量』，即在演習期間模擬敵方戰車。」

    豹-2A5，一般稱為Strv 122，於1995年末投入現役。是基於「豹2改良案1型」和「豹2改良案2型」（TVM1、2）的統合上去改裝的，增加了炮塔頂端和前方的裝甲，改良指揮和射控系統。

    德國《商業內幕》雜誌21日援引德國國防部多位消息人士說法報導，德國前防長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）在辭職前一週，支持在「烏克蘭防務聯繫小組」會議前夕，禁止對聯邦國防軍現有豹式戰車進行清點，因為擔心盟國在向基輔供應問題上對總理蕭茲施壓。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    塞浦路斯擬援烏T-80U換豹-2 這款戰車南韓竟也有
    2023/01/22 16:18

    塞浦路斯擬援烏T-80U換豹-2 這款戰車南韓竟也有
    影片曝光！ 俄記者與俄軍拍攝宣傳片 遭烏軍砲擊炸傷倒地哀嚎
    2023/01/22 14:44

    影片曝光！ 俄記者與俄軍拍攝宣傳片 遭烏軍砲擊炸傷倒地哀嚎

    銓泰環能備齊戰力 助政府淨零排碳
    影片曝光！ 烏軍1發砲擊 帶走10幾名俄軍與戰鬥裝備
    2023/01/22 13:06

    影片曝光！ 烏軍1發砲擊 帶走10幾名俄軍與戰鬥裝備
    前海豹突擊隊員在烏克蘭戰死 成第6位在烏死亡美國公民
    2023/01/22 12:30

    前海豹突擊隊員在烏克蘭戰死 成第6位在烏死亡美國公民

    江詩丹頓全新腕錶 薈萃東西方藝術之美
    不等德國了？ 烏防長：烏軍將在波蘭訓練使用豹2戰車
    2023/01/22 10:30

    不等德國了？ 烏防長：烏軍將在波蘭訓練使用豹2戰車
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播