前海豹突擊隊員在烏克蘭戰死 成第6位在烏死亡美國公民

一名前美國海軍海豹突擊隊員近期在烏克蘭死亡，成為第6位在烏克蘭戰死的美國公民。圖為國際志願軍示意圖。（美聯社）

2023/01/22 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭仍在進行中，烏克蘭政府去年號召國際志願軍前往當地助戰，隨著戰事持續，已有不少國際志願軍在前線陣亡。美國官員20日表示，一名前美國海軍海豹突擊隊員近期在烏克蘭死亡，成為第6位在烏克蘭戰死的美國公民。

根據《美聯社》報導，美國官員指出，這名死亡的美國公民是前海豹突擊隊員史威夫特（Daniel W. Swift），上週在烏克蘭第聶伯羅（Dnipro）傷重不治而亡，而史威夫特在烏克蘭是自願參加戰鬥，與美國官方無關。

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美國海軍指出，史威夫特在2019年3月離開海軍，至於這位前海豹突擊隊員為何在烏克蘭，美國海軍表示不得而知。針對史威夫特的死訊，美國國務院拒絕說明，僅表示國務院可以證實有一名美國公民近期在烏克蘭死亡，強調會與死者家屬聯繫，提供一切必須的外交協助。

在烏俄戰爭爆發後幾週，至少有6000人詢問烏克蘭駐華盛頓大使館，詢問如何前往烏克蘭進行志願服務。而美國政府呼籲美國公民不要前往烏克蘭參加戰鬥，原因是可能被俄軍俘虜並扣為人質。

目前加入烏克蘭國際志願軍的美國人數量不詳，主要都是退役軍警人員前往，也有部分美國公民是在烏克蘭的援助團體與人權組織擔任義工。

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