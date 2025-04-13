俄彈狂襲蘇梅市中心！澤倫斯基證實「數十死傷」 痛斥惡棍行徑

俄羅斯飛彈攻擊烏克蘭蘇梅市（Sumy），釀成數十名平民死傷。（美聯社）

2025/04/13 17:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基證實，東北部城市蘇梅（Sumy）市中心週日（13日）遭遇俄羅斯彈道飛彈攻擊，根據初步數據，「已造成數十名平民死亡與受傷」。澤倫斯基透過社群媒體嚴厲譴責，強調攻擊發生在民眾前往教堂的棕櫚主日（Palm Sunday），怒斥「只有喪盡天良的惡棍才會這麼做」。這次襲擊不僅造成嚴重傷亡，也加劇了外界對俄軍可能在該區域發動更大規模行動的擔憂。

法新社報導，此前，蘇梅市代理市長科布薩爾（Artem Kobzar）已證實該市遭飛彈攻擊並造成「多人死亡」，痛批敵人再次將平民作為攻擊目標。蘇梅市距離俄羅斯邊境僅約50公里，近幾週承受莫斯科方面日益增強的軍事壓力。自俄軍將烏軍逐出邊境對面的庫斯克州（Kursk Oblast）部分地區後，蘇梅地區的緊張局勢便持續升溫。

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基輔當局先前已多次警告，莫斯科可能正策劃對蘇梅發動攻勢。社群媒體上流傳未經核實的影像顯示，攻擊現場車輛燒毀、濃煙竄天。

美國智庫戰爭研究所（ISW）12日分析指出，俄軍可能正試圖在蘇梅州建立一個沿國際邊界的「緩衝區」，同時不排除未來可能進一步向蘇梅州推進，甚至對蘇梅市發動攻勢。ISW觀察到，自今年3月初以來，俄軍在蘇梅市北方及東北方的邊境地帶持續推進，並在3月中旬將烏軍逐出俄國庫斯克州的蘇賈（Sudzha）後，近期開始深入蘇梅州北部。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基將軍（General Oleksandr Syrskyi）先前受訪時也證實，俄軍已在「所有主要戰線」加強攻勢，並在蘇梅州與哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）發動攻勢。ISW評估，俄軍利用先前在庫斯克州取得的戰果，現在可能試圖藉由建立緩衝區，或甚至直接向蘇梅市進逼，意圖使其不適宜平民居住，藉此施加更大壓力。

然而，ISW也指出，目前部署在該區域的俄軍兵力，若無顯著增援，短期內可能尚不足以對蘇梅市發動一場「重大」攻勢。分析師認為，俄羅斯總統普廷或許意圖利用在蘇梅州取得的進展及對蘇梅市的壓力，作為未來擴大領土主張或在和平談判中要求烏克蘭割讓部分領土的籌碼。相較於其他戰線的推進，向蘇梅市施壓所能產生的資訊戰與政治壓力，對莫斯科而言可能更具吸引力。

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