影片曝光！ 烏軍1發砲擊 帶走10幾名俄軍與戰鬥裝備

烏克蘭武裝部隊以一發砲擊，成功將十幾名俄軍與作戰裝備摧毀。（圖擷自推特）

2023/01/22 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中，推特流傳一段影片，影片中烏克蘭武裝部隊以一發砲擊，成功將十幾名俄軍與作戰裝備摧毀。

推特帳號「@ng_ukraine」在推特PO出一段影片，影片中烏克蘭的某一處俄軍陣地突然發生爆炸， 接著該處俄軍陣地不斷發生爆炸，濃濃的白煙從陣地飄出。

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「@ng_ukraine」在推文中表示「烏東頓內茨克的斯皮爾涅村（Spirne）的俄軍陣地，烏克蘭砲兵摧毀了十幾名俄軍與他們得戰鬥裝備，敵人的彈藥爆炸了很長的時間，這將幫助占領者實現他們的目標——永遠在這片土地上找到自己。

俄烏雙方目前仍在烏克蘭東部區域激戰，盧甘斯克地區克爾米納（Kreminna）地區戰鬥逐漸激烈，烏軍則已經進入克爾米納以西城市內，俄軍則投入大量部隊支援防守，雙方戰況持續拉鋸中。

Поблизу населеного пункту Спірне, що на Донеччині, одним пострілом артилерії ???? гвардійці знищили десяток окупантів та бойові комплекти.



Ворожі боєприпаси ще довго детонували, чим допомогли окупантам досягнути кінцевої цілі перебування на наших землях – опинитись навічно в ній. pic.twitter.com/2zhDPCjt7U — НГУ （@ng_ukraine） January 21, 2023

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