影片曝光！ 烏軍1發砲擊 帶走10幾名俄軍與戰鬥裝備
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中，推特流傳一段影片，影片中烏克蘭武裝部隊以一發砲擊，成功將十幾名俄軍與作戰裝備摧毀。
推特帳號「@ng_ukraine」在推特PO出一段影片，影片中烏克蘭的某一處俄軍陣地突然發生爆炸， 接著該處俄軍陣地不斷發生爆炸，濃濃的白煙從陣地飄出。
請繼續往下閱讀...
「@ng_ukraine」在推文中表示「烏東頓內茨克的斯皮爾涅村（Spirne）的俄軍陣地，烏克蘭砲兵摧毀了十幾名俄軍與他們得戰鬥裝備，敵人的彈藥爆炸了很長的時間，這將幫助占領者實現他們的目標——永遠在這片土地上找到自己。
俄烏雙方目前仍在烏克蘭東部區域激戰，盧甘斯克地區克爾米納（Kreminna）地區戰鬥逐漸激烈，烏軍則已經進入克爾米納以西城市內，俄軍則投入大量部隊支援防守，雙方戰況持續拉鋸中。
Поблизу населеного пункту Спірне, що на Донеччині, одним пострілом артилерії ???? гвардійці знищили десяток окупантів та бойові комплекти.— НГУ （@ng_ukraine） January 21, 2023
Ворожі боєприпаси ще довго детонували, чим допомогли окупантам досягнути кінцевої цілі перебування на наших землях – опинитись навічно в ній. pic.twitter.com/2zhDPCjt7U