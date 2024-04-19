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1張照概括加薩悲劇！巴勒斯坦記者獲世界新聞攝影獎

2024年世界新聞攝影獎於週四（18日）出爐，本次共有130國、3851名攝影師和6萬1062幅照片參與比賽。（法新社）

2024年世界新聞攝影獎於週四（18日）出爐，本次共有130國、3851名攝影師和6萬1062幅照片參與比賽。（法新社）

2024/04/19 00:50

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年世界新聞攝影獎（World Press Photo）的得獎作品於週四（18日）出爐，「年度世界新聞照片」由路透社的巴勒斯坦攝影師沙列姆（Mohammed Salem）獲得。該作品描繪戰爭在加薩帶來的一貫殘酷，照片裡一名巴勒斯坦女子緊抱住其遭飛彈襲擊喪生的5歲姪女遺體，畫面令人心碎。

綜合外媒報導，得獎作品是沙列姆在加薩的汗尤尼斯（Khan Younis）所拍攝，畫面中被白布包裹的遺體是5歲的小女孩薩莉（Saly），她與母親、妹妹都因以色列飛彈襲擊住家而喪生；抱著薩莉的女子則是他36歲的姑姑馬麥爾（Inas Abu Maamar）。

去年11月2日，沙列姆向世界新聞攝影基金會（WPP）繳交作品時，描述照片是「一個很有力量且悲傷的時刻，它廣義上總結了加薩地區發生的一切」。而對作品的評價，評審團表示沙列姆的構圖中結合了關懷和尊重，讓觀眾「能窺見照片在隱喻與字面上無法想像的失去」。

關於照片，全球評審團主席、《衛報》攝影主管席爾茲（Fiona Shields）表示，作品動容得令人難以置信，而它同時也是一段對「和平的爭論」，當人們感到和平有時像是不可能的幻想時，這樣的作品是極具影響的。

據報導，這次獲獎並不是沙列姆初次在以巴衝突方面的工作受到認可。十多年前，沙列姆曾因描繪加薩區域衝突造成的傷亡而獲得世界新聞攝影獎。

這次除了沙列姆，還有其他3名攝影師從130國、3851名攝影師、6萬1062幅照片中雀屏中選獲獎。世界新聞攝影獎由世界新聞攝影基金會主辦，該基金會是1995年成立、總部設在荷蘭的獨立非營利組織，看重新聞的重要性和紀實攝影。

2024年度世界新聞照片由路透社的巴勒斯坦攝影師沙列姆（Mohammed Salem）獲得，照片裡是巴勒斯坦女子緊抱住遭飛彈襲擊喪生的5歲姪女遺體。（路透社）

2024年度世界新聞照片由路透社的巴勒斯坦攝影師沙列姆（Mohammed Salem）獲得，照片裡是巴勒斯坦女子緊抱住遭飛彈襲擊喪生的5歲姪女遺體。（路透社）

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