這一幕讓人心碎！「邊境上哭泣的女孩」獲世界新聞攝影獎

2019-04-12 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕一張小女孩看見媽媽被美國邊境官員拘留時放聲大哭的照片，榮獲世界新聞攝影獎（World Press Photo），不少民眾看見如此心碎的一幕，紛紛反對移民政策。

綜合外媒報導，這張名為「邊境上哭泣的女孩」（Crying Girl on the Border）是蓋提影像（Getty Images）的資深記者摩爾（John Moore）所拍，主角為母親桑傑士（Sandra Sanchez）及女兒葉蓮娜（Yanela Sanchez）非法越過美墨邊境遭到拘留的情景。

照片描述，桑傑士和葉蓮娜去年試圖非法越過美墨邊境，尋求美國庇護，先前2人已經在中美洲及墨西哥等地流浪了近1個月，照片拍下桑傑士正被邊境官員拘留，而葉蓮娜當下只能無助的哭泣，該畫面呈現出「另一種心理上的暴力」，引發民眾不滿，批評政策太過殘忍。談及照片引起民眾不滿政府政策，摩爾表示，能讓觀者和情感繫在一起的照片都會引起爭議，這有助於我們更了解整個世界。

由於美國總統川普對非法邊境採取「零容忍」政策，遭拘留的民眾恐面臨刑事起訴，不少移民父母與子女會被送往不同的拘留所，因此該照片引起民眾撻伐政策，摩爾說：「大多數人都聽說過政府相關邊境政策，也了解不少家庭會被分開的訊息，身為父親， 我自己也有一個小孩，看到鏡頭前發生的事情，我很難想像與我的孩子分開是什麼感覺。」

對此美國海關和邊境保護局回應，桑傑士和葉蓮娜並沒有被分離、送往不同拘留所，而民眾的抱怨、批評也讓川普在去年6月取消了這項政策。

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