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    塞浦路斯擬援烏T-80U換豹-2 這款戰車南韓竟也有

    南韓陸軍T-80U戰車。（圖取自南韓陸軍臉書）

    南韓陸軍T-80U戰車。（圖取自南韓陸軍臉書）

    2023/01/22 16:18

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭媒體《RBC-Ukraine》21日報導，地處地中海東部的島國塞浦路斯（Cyprus）宣布，準備將蘇聯製造的T-80U主戰車運往烏克蘭，以換取德國製造的豹式主戰車。目前大約有82輛這款戰車在塞浦路斯服役。

    據報導，今年春天，美國政府要求塞浦路斯向烏克蘭提供蘇聯庫存設備，包括「道爾-M1」（Tor-M1）及S-300兩種防空系統，以及T-80U以及、Mi-35攻擊直升機。塞浦路斯原先告知德國政府，準備放棄T-80U克換取豹-2，德國總理蕭茲至今沒有回覆。

    《RBC-Ukraine》稱，塞浦路斯如今希望豹-2戰車來自友好的希臘，而希臘軍火庫擁有170輛豹2A和183架豹2A4GR戰車，生產於1980年代，但它們現在正處於升級過程中，塞浦路斯希望獲得更新版的豹-2作為交換，以避免在與宿敵土耳其的激化對峙中耗盡其軍力。

    塞浦路斯擁有大約82輛T-80U 坦克，這是T-80的改進型，具有現代化的砲塔、「接觸-5」（Kontakt-5）反應裝甲、改進的瞄準具並配備9M119 Svir 反裝甲飛彈系統。

    據南韓媒體透露，去年4月烏克蘭呼籲韓方提供150至200種軍用物資，其中包含韓軍俄製T-80U主戰車，這點讓南韓軍方相當「恐慌」；韓媒認為，可能是美國把相關資訊洩漏給烏克蘭。

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