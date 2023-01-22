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    影片曝光！ 俄記者與俄軍拍攝宣傳片 遭烏軍砲擊炸傷倒地哀嚎

    埃爾蘇科娃受傷倒地的瞬間。（圖擷自推特）

    埃爾蘇科娃受傷倒地的瞬間。（圖擷自推特）

    2023/01/22 14:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中，俄羅斯軍隊會在戰爭期間拍攝宣傳影片，推特流傳一段俄羅斯記者跟著俄軍拍攝宣傳影片，結果被烏軍迫擊砲彈片打中膝蓋的影片。

    推特帳號「@Seveerity」po出一段影片，可以看到影片中記者一開始在自拍，結果突然有物體打中了這名記者，她不斷發出尖叫與哀嚎，「@Seveerity」在推文中表示「一名俄羅斯『記者宣傳官』在蘇勒達爾（Soledar）膝蓋骨中彈的的影片被鏡頭捕捉。」

    據了解該名女記者為埃爾蘇科娃（Anastasia Elsukova），20上午10時40分她與瓦格納傭兵在蘇勒達爾遭到烏軍迫擊砲射擊，她的左膝被迫擊砲彈片擊傷，埃爾蘇科娃受傷後立即被送往俄國境內的醫院治療，目前沒有生命危險。

    俄軍正在為埃爾蘇科娃緊急處理傷勢。（圖擷自推特）

    俄軍正在為埃爾蘇科娃緊急處理傷勢。（圖擷自推特）

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