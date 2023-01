影片曝光！ 俄記者與俄軍拍攝宣傳片 遭烏軍砲擊炸傷倒地哀嚎

2023/01/22 14:44

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中,俄羅斯軍隊會在戰爭期間拍攝宣傳影片,推特流傳一段俄羅斯記者跟著俄軍拍攝宣傳影片,結果被烏軍迫擊砲彈片打中膝蓋的影片。

推特帳號「@Seveerity」po出一段影片,可以看到影片中記者一開始在自拍,結果突然有物體打中了這名記者,她不斷發出尖叫與哀嚎,「@Seveerity」在推文中表示「一名俄羅斯『記者宣傳官』在蘇勒達爾(Soledar)膝蓋骨中彈的的影片被鏡頭捕捉。」

據了解該名女記者為埃爾蘇科娃(Anastasia Elsukova),20上午10時40分她與瓦格納傭兵在蘇勒達爾遭到烏軍迫擊砲射擊,她的左膝被迫擊砲彈片擊傷,埃爾蘇科娃受傷後立即被送往俄國境內的醫院治療,目前沒有生命危險。

The moment a russian 'journalist' in Soledar getting shot in the kneecap was caught on camera. pic.twitter.com/Gym5ERO1KW