日媒爆岸田文雄將出訪烏克蘭 最快2月與澤倫斯基碰面

G7主席國日本首相岸田文雄預計2月出訪烏克蘭與該國總統澤倫斯基會談。（美聯社）

2023/01/22 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國、加拿大和澳洲在內的七國集團（G7）成員國領袖陸續出訪烏克蘭後，日媒報導，日本為今年G7主席國，首相岸田文雄預計2月出訪烏克蘭與該國總統澤倫斯基會談。

根據《讀賣新聞》報導，自俄羅斯入侵烏克蘭後，日本是G7中唯一沒有與澤倫斯基會面的國家，其餘英國、加拿大、德國、法國和義大利的領導人先後訪問烏克蘭首都基輔，美國拜登總統則在去年12月在白宮會面澤倫斯基。

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綜合外媒報導，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在4日會見日本駐烏克蘭大使松田邦紀時，就轉達澤倫斯基邀請岸田文雄出訪烏克蘭。多名日本政府相關人士政近日都透露，岸田文雄準備出訪烏克蘭，藉此表達持續援助烏克蘭，還將發布譴責俄羅斯侵略烏克蘭的聯合文件。

另外，來自二戰核爆地廣島的岸田文雄也將在出訪行程，持續提倡他所提「無核武世界」，盼烏克蘭面臨俄羅斯核武威脅能挺住。

岸田文雄出訪預計從波蘭以陸地交通進入烏克蘭，出訪還將走訪多個遭俄入侵地區，因日本國會新會期將在23日開議，為不影響開議，岸田可能選在周末出訪。

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