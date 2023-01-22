為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍宣稱摧毀美援「M1艾布蘭」戰車 烏打臉：我們根本沒這款

    俄軍放出消息，宣稱摧毀「M1艾布蘭」主戰車 ，遭到打臉。（擷取自Telegram）

    俄軍放出消息，宣稱摧毀「M1艾布蘭」主戰車 ，遭到打臉。（擷取自Telegram）

    2023/01/22 18:50

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄軍近日放出消息，宣稱在烏東鹽蘇勒答爾（Soledar）附近，利用簡單的肩射型火箭砲摧毀1輛美國「M1艾布蘭」主戰車（M1 Abrams MBT），但烏軍手中根本沒有這款戰車。

    此前，俄軍多次宣稱摧毀「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS），數量總計近40套，遠超過美國迄今援烏的20套，日前還宣布「提前」摧毀烏克蘭4輛布雷德利裝步兵戰車（Bradley IFV），但這款戰車尚須幾週時間才會抵達烏克蘭，目前烏軍未擁有該步戰車。

    《烏克蘭真理報》21日報導，針對俄軍放出摧毀「M1艾布蘭」的消息，烏克蘭國家安全和國防委員會打擊虛假訊息中心駁斥了宣傳者的說法。

    該中心的Telegram頻道發文闢謠說，「 敵方消息來源聲稱，俄軍在蘇勒答爾隊附近，利用RPG-18 Mukha火箭砲（Mukha意為「蒼蠅」）， 摧毀了第一輛美國M1艾布蘭戰車。」

    文中強調，這是俄羅斯宣傳的假消息，上面有一張不是在烏克蘭拍攝的舊照片，此外，佔領者分享的照片是在春天或夏天拍攝的，綠樹就是證據，「宣傳人員甚至沒有想到要移除綠樹。」

    烏克蘭堅持取得德製豹-2戰車，除了性能優越、火力碾壓俄製戰車，還考量到它最適合烏克蘭地質，就算是在地質較軟黑土，仍能以70公里的時速奔馳。

    柏林方面希望美國能先提供的「M1艾布蘭」戰車，其使用耗油、維護成本高的燃氣渦輪主機，烏克蘭現階段較難以建立它的後勤體系。美國已表明，現階段沒有援助烏克蘭「M1艾布蘭」戰車的計畫。

    俄方使用不在烏克蘭拍攝的舊照片，背景的綠樹顯示照片攝於春天或夏天。（擷取自Telegram）

    俄方使用不在烏克蘭拍攝的舊照片，背景的綠樹顯示照片攝於春天或夏天。（擷取自Telegram）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    壓力扛不住了？德媒：德國擬援烏19輛舊型豹-2戰車
    2023/01/22 17:18

    壓力扛不住了？德媒：德國擬援烏19輛舊型豹-2戰車
    塞浦路斯擬援烏T-80U換豹-2 這款戰車南韓竟也有
    2023/01/22 16:18

    塞浦路斯擬援烏T-80U換豹-2 這款戰車南韓竟也有

    銓泰環能備齊戰力 助政府淨零排碳
    俄軍攻勢再起 烏北、南地區遭猛烈砲轟
    2023/01/22 15:40

    俄軍攻勢再起 烏北、南地區遭猛烈砲轟
    影片曝光！ 俄記者與俄軍拍攝宣傳片 遭烏軍砲擊炸傷倒地哀嚎
    2023/01/22 14:44

    影片曝光！ 俄記者與俄軍拍攝宣傳片 遭烏軍砲擊炸傷倒地哀嚎

    江詩丹頓全新腕錶 薈萃東西方藝術之美
    影片曝光！ 烏軍1發砲擊 帶走10幾名俄軍與戰鬥裝備
    2023/01/22 13:06

    影片曝光！ 烏軍1發砲擊 帶走10幾名俄軍與戰鬥裝備
    前海豹突擊隊員在烏克蘭戰死 成第6位在烏死亡美國公民
    2023/01/22 12:30

    前海豹突擊隊員在烏克蘭戰死 成第6位在烏死亡美國公民
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播