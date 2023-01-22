俄軍宣稱摧毀美援「M1艾布蘭」戰車 烏打臉：我們根本沒這款

俄軍放出消息，宣稱摧毀「M1艾布蘭」主戰車 ，遭到打臉。（擷取自Telegram）

2023/01/22 18:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄軍近日放出消息，宣稱在烏東鹽蘇勒答爾（Soledar）附近，利用簡單的肩射型火箭砲摧毀1輛美國「M1艾布蘭」主戰車（M1 Abrams MBT），但烏軍手中根本沒有這款戰車。

此前，俄軍多次宣稱摧毀「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS），數量總計近40套，遠超過美國迄今援烏的20套，日前還宣布「提前」摧毀烏克蘭4輛布雷德利裝步兵戰車（Bradley IFV），但這款戰車尚須幾週時間才會抵達烏克蘭，目前烏軍未擁有該步戰車。

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《烏克蘭真理報》21日報導，針對俄軍放出摧毀「M1艾布蘭」的消息，烏克蘭國家安全和國防委員會打擊虛假訊息中心駁斥了宣傳者的說法。

該中心的Telegram頻道發文闢謠說，「 敵方消息來源聲稱，俄軍在蘇勒答爾隊附近，利用RPG-18 Mukha火箭砲（Mukha意為「蒼蠅」）， 摧毀了第一輛美國M1艾布蘭戰車。」

文中強調，這是俄羅斯宣傳的假消息，上面有一張不是在烏克蘭拍攝的舊照片，此外，佔領者分享的照片是在春天或夏天拍攝的，綠樹就是證據，「宣傳人員甚至沒有想到要移除綠樹。」

烏克蘭堅持取得德製豹-2戰車，除了性能優越、火力碾壓俄製戰車，還考量到它最適合烏克蘭地質，就算是在地質較軟黑土，仍能以70公里的時速奔馳。

柏林方面希望美國能先提供的「M1艾布蘭」戰車，其使用耗油、維護成本高的燃氣渦輪主機，烏克蘭現階段較難以建立它的後勤體系。美國已表明，現階段沒有援助烏克蘭「M1艾布蘭」戰車的計畫。

俄方使用不在烏克蘭拍攝的舊照片，背景的綠樹顯示照片攝於春天或夏天。（擷取自Telegram）

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