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    日本人如何看台灣「行人地獄」 矢板明夫：不敢過馬路

    台灣的交通與道路安全問題是長期的弊病，每年有許多人在路上死傷，因此被外媒形容是「行人地獄」。示意圖。（資料照）

    台灣的交通與道路安全問題是長期的弊病，每年有許多人在路上死傷，因此被外媒形容是「行人地獄」。示意圖。（資料照）

    2023/01/21 10:49

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣的交通與道路安全問題是長期的弊病，每年有許多人在路上死傷，因此被外媒形容是「行人地獄」，對此日本資深媒體人矢板明夫舉出日本對於交通安全與發生交通事故的解決辦法，希望這些方法台灣可以借鏡。

    矢板明夫在臉書PO文表示，他想藉由台灣情侶在沖繩自駕發生車禍的事件，提醒台灣社會，一定要更加重視交通安全的問題。矢板明夫指出，據警政署統計，去年1月至10月，全台灣交通事故的死亡人數是2560人，而日本警察廳統計2022年全年，日本全國的交通事故死亡人數為2610人，雖然帳面數字看起來差不多，但日本人口與汽車數量，是台灣的5、6倍，可見生活在台灣，每天出門是有多麼不安全。

    台灣「交通不安全」是日本人對台灣的主要印象之一，許多觀光客在回日本後，會在網路上寫「計程車司機開車超速好恐怖」、「在台灣不敢過馬路」等留言，嚴重影響了台灣的形象，西日本新聞的台北支局長中川博之，2017年9月在台北市內遭遇交通事故身亡，導致西日本新聞直接關閉了台北支局，對台灣來說也是一大損失。

    矢板明夫表示，他剛當記者、在日本跑交通線新聞的時候，每當發生死亡事故，警察都會詳細調查事故原因，並提出防範類似事故再次發生的方案，幾個月後，再路過事故現場時，通常會發現，新設了提示牌、紅綠燈。同時，政府透過歷次修法，也加重了對違反交通規則者的處罰。經過長期不懈的努力，日本的交通死亡事故這些年來一直不斷在減少。

    此外，由退休警察、以及教育界、汽車行業組成和贊助的「交通安全協會」，是一個非常有影響力的全國組織，他們長年組織各種各樣的交通安全活動，並和幼稚園、小學結合在一起，從小讓孩子提高交通安全意識，也發揮了很大的作用，這些經驗，或許值得台灣借鏡。

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