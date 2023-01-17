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    大躍進饑荒後首次人口下滑 矢板明夫：中國經濟成長將急速萎縮

    中國面臨大躍進饑荒以來首次人口負成長，矢板明夫認為這將影響中國經濟發展。（資料照）

    中國面臨大躍進饑荒以來首次人口負成長，矢板明夫認為這將影響中國經濟發展。（資料照）

    2023/01/17 23:55

    〔即時新聞／綜合報導〕中國去年出現自1961年以來首次人口下降的狀況，引發外界討論。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，人口負成長對中國一大影響就是「經濟成長將急速萎縮」，想超過美國成為世界最大經濟體的夢想可能無法實現。

    中國國家統計局17日表示，截至2022年底，中國總人口數為14億1175萬人，2021年14億1260億人，是中國大躍進三年大饑荒（1958年－1961年）後首次出現人口下降的狀況。

    《路透》指出，中國人口下滑主因是中國在1980年至2015年期間實施一胎化政策，加上高昂養育成本，許多中國人不願生育1個以上的孩子，甚至根本不生育；加上去年底中國實施3年的嚴格清零防疫政策取消，引發疫情大流行，醫療系統不堪重負，進一步損害中國黯淡的人口前景。有專家預測，自今年以後，中國應該每年人口都會加速減少。

    矢板明夫17日晚間透過臉書發文表示，「雖然日本和台灣也同樣面臨少子高齡化的問題，但嚴重程度和中國完全不是一個等級。中國因為強制執行了幾十年的『獨生子女政策』，致使人口年齡分布的結構非常極端。有專家預測，中國的少子高齡化進展的速度，要比日本快得多。」

    他直言，「這或許是中國幾千年來，在沒有戰爭、饑荒等外在因素影響下，出現的第一次人口自然減，無疑會對中國社會產生非常深遠的影響。其中一個影響就是，中國的經濟成長將急速萎縮，很可能將無法超過美國成為世界最大的經濟體。」矢板明夫引述日本公益財團法人「日本經濟研究中心」去年底發布的經濟預測報告數據指出，中美的經濟規模今後會繼續接近，但在2035年前後，差距就會再次擴大，美國持續領先，而中國將無法超越美國。

    矢板明夫憶起數年前派駐中國的採訪經歷，「曾經聽過無數個中國的經濟專家預測，中國的經濟將在2027、2028、或2029年『超過美國』，看樣子，他們是過於樂觀了。如果美國能夠再次把中國甩開，繼續保持世界第一的地位，對全世界、特別是對台灣來說，應該是一件好事。」

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