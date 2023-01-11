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    中國廣州轎車蓄意狠撞人群 已知5死13傷

    中國廣州今（11）日發生嚴重車禍事件，一名汽車駕駛疑似刻意衝撞行人，已知造成5死13傷，目前肇事車主（左圖）已被警方控制。（圖擷取自微博；本報合成）

    中國廣州今（11）日發生嚴重車禍事件，一名汽車駕駛疑似刻意衝撞行人，已知造成5死13傷，目前肇事車主（左圖）已被警方控制。（圖擷取自微博；本報合成）

    2023/01/11 20:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州今（11）日發生嚴重車禍事件，一名汽車駕駛疑似蓄意衝撞行人，已知造成5死13傷，目前肇事車主已被警方控制。

    綜合中國媒體報導，根據廣州警方指出，今日下午5點左右，廣州天河路體育東路口發生一起嚴重交通事故，已知造成5死13傷，肇事車主目前被警方控制，正在進一步調查處理中。

    根據現場其他車輛行車紀錄器與民眾拍攝畫面可見，這輛黑色轎車高速衝撞正在穿越馬路的群眾，即使車頭都撞爛仍持續行駛，甚至撞倒前來控制現場的警用機車。

    後續網上傳出，肇事車主在被逮捕時曾聲稱自己有背景，他的叔叔是中共中央政治局委員、中共廣東省委書記黃坤明。

    相關新聞請見︰

    https://m.weibo.cn/status/4856809141567518

    中國廣州今（11）日發生嚴重車禍事件，一名汽車駕駛疑似刻意衝撞行人，已知造成5死13傷，目前肇事車主已被警方控制。（圖擷取自微博）

    中國廣州今（11）日發生嚴重車禍事件，一名汽車駕駛疑似刻意衝撞行人，已知造成5死13傷，目前肇事車主已被警方控制。（圖擷取自微博）

    根據現場其他車輛行車紀錄器與民眾拍攝畫面可見，這輛黑色轎車高速衝撞正在穿越馬路的群眾，即使車頭都撞爛仍持續行駛。圖為肇事車輛。（圖擷取自微博）

    根據現場其他車輛行車紀錄器與民眾拍攝畫面可見，這輛黑色轎車高速衝撞正在穿越馬路的群眾，即使車頭都撞爛仍持續行駛。圖為肇事車輛。（圖擷取自微博）

    黑色轎車甚至撞倒前來控制現場的警用機車。（圖擷取自微博）

    黑色轎車甚至撞倒前來控制現場的警用機車。（圖擷取自微博）

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