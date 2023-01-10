重症治療1天9萬 中國染疫病患債務壓力山大

中國染疫患者高昂的醫療費用，已成為另一項社會問題，圖為安徽一名確診婦女入院治療，。（法新社）

2023/01/10 23:02

〔編譯魏國金／台北報導〕在北京上月突然撤銷清零防疫政策，導致空前染疫潮席捲全國後，中國至少14個省市宣佈停止對染疫民眾提供免費治療，此舉使病患背負沈重的醫療債務壓力，傾家蕩產的風險遽升。

金融時報報導，上海與廣州醫院目前住進加護病患的重症患者，索價每日2萬人民幣（9萬台幣）的醫療費，相當於普通城市居民5個月的所得。儘管保險公司之前銷售數千萬張低價防疫保單，但為了避免承擔鉅額賠償，從嚴核批染疫有關的理賠請領。

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中國的政策也讓理賠申請者難以證明染疫。衛生官員縮小武漢肺炎病例與死亡的定義，上週招致世界衛生組織（WHO）指控中國低報疫情的嚴重程度。北京泰康保險一名主管說，該公司對理賠的批准「非常嚴格」，「你必須拿到醫院的染疫證明，而醫院很少發出相關文件」。

報導說，這讓低收入病患承受莫大壓力，也暴露中國醫療系統的不公平性。美國外交關係委員會研究員黃延中說，「中國從未使其醫療系統讓人人可以取得或負擔得起，最近疫情的爆發讓問題更惡化」。

人口6400萬的安徽上週開始要求民眾支付30%武肺有關的診療費，鄰近北京的三河市更進一步要求染疫病患必須支付50%醫療費。

這為許多病人帶來沈重的財務負擔。53歲的河南省農民高勝利（音譯）上週驗出武漢肺炎陽性後中風，入院兩天便收到15萬人民幣（67.4萬台幣）帳單，超過他家庭年收入兩倍，接著每天收到5000到1萬（2.3萬至4.5萬台幣）不等的額外帳單，讓他的家庭愁雲慘霧，他的兒子說，「醫院天天向我們討債，我們負擔不起」。

城市中產階級的遭遇也沒有好到哪裡。上海第十人民醫院一名醫生說，已收到上海市衛健委要求限制武漢肺炎診斷的指示，「我們被建議將多數病例診斷為呼吸道感染」。中國國家衛健委一名顧問指出，「疫情爆發太快，當局沒有時間制定行動計畫，可以確定的是政府無法讓人人免費治療」。

在杭州市，行銷經理Frank Wang去年初買了防疫保單，但在確診併發肺部與腎臟感染後被拒絕開立染疫證明，他說，「醫院清楚表明染疫證明不易取得，因為這個病的診斷已被政治化了」，支付2萬人民幣（9萬台幣）治療費的他說，「這使得像我這樣的病患成了受害者」。

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