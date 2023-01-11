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    德外長突訪烏國 承諾提供更多武器、助加入歐盟

    德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock，右）今（11日）造訪烏克蘭。圖左為烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（路透）

    德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock，右）今（11日）造訪烏克蘭。圖左為烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（路透）

    2023/01/11 17:28

    〔即時新聞／綜合報導〕德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）於今天（11日）突造訪烏克蘭東部城市哈爾科夫（Kharkiv），除承諾提供更多武器給烏國，更承諾將針對烏克蘭加入歐盟一事，給予「更多具體的協助」。

    根據《路透》報導，貝爾伯克與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會晤前曾發出聲明，內容是對抵禦俄羅斯侵略、在嚴冬環境下生活的烏克蘭人民，表達德國政府支持與敬意。貝爾伯克表示，「人們目睹俄羅斯發動戰爭，侵略烏克蘭是荒唐的行徑；烏國的人民、尤其是生活在烏東的民眾，每天都要忍受這些磨難，這座城市（哈爾科夫）就是最佳例證。」

    德國上週才承諾提供烏克蘭「貂鼠式步兵戰鬥車」（Marder），貝爾伯克在會面中仍不斷強調對烏克蘭軍事的支持態度，承諾將提供烏國更多武器。庫列巴則表示烏克蘭長期企盼獲得德製戰車的支援，稱對德國提供「豹2型主力戰車」（Leopard 2）一事深具信心，庫列巴表示，「我認為德國政府內心也相當清楚，將戰車提供給烏克蘭的決定終將獲得支持」，語畢補充說明「這項決策一旦拖延，將會有更多人因此喪命」，但庫列巴仍感謝德國至今所提供的一切援助。

    此外，貝爾伯克在會晤中提及「千萬不可忽視烏克蘭在歐洲的地位，及想加入歐洲聯盟（EU）的渴望」，她宣布，德國政府將提供2000萬歐元（約新台幣6.64億元）用於烏克蘭地區的排雷工作；另將提供2000萬歐元給烏國，設置星鏈（Starlink）系統的網路終端機。

    豹2型主力戰車（Leopard 2）。（路透）

    豹2型主力戰車（Leopard 2）。（路透）

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