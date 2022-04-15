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    立場不定！ 才說應全力挺烏 德副總理改口提供戰車太危險

    日前推動軍援烏克蘭100輛戰車計劃，還稱應全力支持烏克蘭的德國副總理兼經濟部長哈貝克（見圖），如今改口稱軍援戰車給烏克蘭，將使西方成為俄國的目標。（彭博）

    日前推動軍援烏克蘭100輛戰車計劃，還稱應全力支持烏克蘭的德國副總理兼經濟部長哈貝克（見圖），如今改口稱軍援戰車給烏克蘭，將使西方成為俄國的目標。（彭博）

    2022/04/15 23:50

    〔即時新聞／綜合報導〕德國政府對烏克蘭的立場搖擺不定，不僅因德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）訪烏遭拒而引發外交風波，日前推動軍援烏克蘭100輛戰車計劃，還稱應全力支持烏克蘭的德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck），如今也改口稱軍援戰車給烏克蘭，將使西方成為俄國的目標。

    《政客》（Politico）報導，綠黨籍的哈貝克12日曾公開表示應該全力支持烏克蘭，「現在必須迅速交付任何有助於烏克蘭軍隊的東西」，以回應日前烏克蘭希望德國政府提供更多戰車、步兵戰車、火砲與防空系統等的呼籲，但哈貝克14日受訪時卻改口，稱向烏克蘭運送戰車可能會讓西方變成俄羅斯的目標，「北約盟國擔心西方生產商交付現代戰車，可能會導致俄羅斯將戰爭擴大到西方國家」。

    德國至今仍不願提供重武器給烏克蘭，改以提供1000枚反戰車飛彈、500枚單兵攜行式防空飛彈等，哈貝克對此指出，重型武器是戰車的代名詞，「到目前為止，所有北約國家都排除了這一點，因為它們不會讓自己成為俄國目標」，哈貝克認為北約和歐盟必須先討論是否「想改變這條線」。

    哈貝克補充說，北約將不斷重新評估局勢，烏俄戰事過程將發生變化，也將在北約內部進行討論。

    報導也提到，哈貝克日前和同黨的德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）推動向烏克蘭提供「貂鼠式步兵戰車」和「豹二戰車」等100輛戰車的計畫，遭外媒踢爆德國總理蕭茲（Olaf Scholz）主張配合西方盟友步調而擱置，事後蕭茲強調，德國只會供應實際且有用的武器給烏克蘭。

    德國聯邦議院國防委員會主席齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）對此抨擊蕭茲「在就武器交付做出決定時，不同部委之間缺乏協調」，並指責蕭茲沒有展現出應有的領導風範。

    齊默曼直言：「我對此感到遺憾，因為我個人對總理有很高的敬意，但他現在必須承擔起他的領導角色和發布指令的權力。」並認為蕭茲自己的立場不能作為延遲交付武器的藉口。

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