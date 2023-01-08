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    美國校長公布成績「羞辱分數低的學生」辯稱這樣才會表現良好

    美國紐約市一所小學校長以公開學生成績的方式「羞辱」分數低的學生，她認為學生須感到尷尬才會表現良好。（圖擷取自Google Map）

    美國紐約市一所小學校長以公開學生成績的方式「羞辱」分數低的學生，她認為學生須感到尷尬才會表現良好。（圖擷取自Google Map）

    2023/01/08 10:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市一所小學的校長決定公開在校學生成績，希望藉此提高「表現不佳」的學生分數，她相信學生「需要感到尷尬」才能做得更好。據悉，該校長曾被控招聘歧視和濫用資金，目前關於該校長的投訴已轉交給美國教育部，仍須等待進一步消息。

    根據《美國郵報》 報導，位於紐約市南布朗克斯區（South Bronx）的「探索學院PS 333」校長亞納赫拉（Victoria Najera）曾一一點名分數高的學生，稱要帶他們看太陽馬戲團的表演；而沒有被點名的學生則因為這件事徹底崩潰，老師們表示「一個男學童哭得喘不過氣來、另一名女學童在紙上寫著想自殺」。

    根據紐約市學校特別調查員柯曼（Anastasia Coleman）的報告顯示，在2019年到2020年的學年之間，亞納赫拉開始為學生設定目標，並公開向學生展示學年進度表。她打算「激勵學生」，以提高水平，而一名工作人員告訴柯曼，亞納赫拉認為學生「需要感到尷尬」才能做得更好。

    前家長教師聯誼會（PTA）會長湯普森（LaTicia Thompson）曾聯合其他教育工作者對亞納赫拉提出投訴，指控她「控招聘歧視和濫用資金」，但亞納赫拉並未收到任何紀律處分。湯普森怒批，這代表美國政府允許校長為孩子創造和培育出一個痛苦的、有毒的和混亂的就學環境。

    目前，特別調查員柯曼已將針對亞納赫拉的投訴轉交給美國教育部特別調查辦公室，而美國教育部還未公開評論此事。

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